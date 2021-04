“En Uruguay vas a sacar un córner y hay un animal a tu lado”, dijo Valverde en Inglaterra

El volante uruguayo Federico Valverde se recuperó del dolor en la planta del pie con el que terminó el clásico del pasado sábado y estará a la orden de Zinedine Zidane este miércoles (16:00, ESPN) en Anfield, donde Real Madrid buscará sellar el pase a semifinales de la Liga de Campeones ante Liverpool tras el 3-1 merengue en la ida.

“Pajarito” estaba en duda el pasado lunes, cuando se manejó la opción de que sea infiltrado para poder jugar, pero evolucionó de sus molestias y este martes viajó a Inglaterra en el plantel blanco.

Durante el entrenamiento realizado en Anfield, el volante se movió con normalidad, recuperado, por lo que Zidane podrá contar con él luego de su gran actuación ante Barcelona el pasado sábado.

El técnico francés deberá evaluar si el uruguayo está para jugar desde el arranque o si será una opción para el segundo tiempo.

Valverde contó a los ingleses cómo es el fútbol uruguayo

En la previa del partido de este miércoles, Valverde repasó sus inicios en el fútbol en una entrevista con el diario británico The Guardian que fue replicada en medios españoles.

“En Uruguay, no todos los campos son de césped, ni siquiera en Primera, así que imagina el Baby Fútbol”, expresó. “Son campos de tierra, de grava. Vas a sacar un córner y hay un animal a tu lado. Te hace crecer, luchar, más fuerte. Es bonito volver de un partido con la cara cubierta de tierra, el pelo lleno de barro y los zapatos llenas de piedras".

Real Madrid

Valverde en el baby fútbol

Valverde también contó que lamentó tener que dejar los estudios para dedicarse por entero al fútbol. "Hubo un momento de cambio en mi vida, uno del que ahora también me arrepiento porque me hubiera gustado quedarme en la escuela, cuando tuve que decidir si seguir estudiando o jugar al fútbol, porque faltaba mucho a la escuela”, repasó.

“Para hacerlo, tuve que irme. Tenía 14 o 15 años y jugaba en la selección nacional a nivel juvenil. Había muchos viajes, faltaba a clases, me quedaba atrás, era difícil. Mis padres no querían que dejara la escuela, pero las dos cosas no encajaban", agregó.

Sobre su presente en Real Madrid, destacó a Zidane "como entrenador y como persona".

Además, elogió a sus compañeros en la zona de volantes Casemiro, Kroos y Modric, con quien el sábado formó la línea de centrales ante Barcelona.

Valverde en el clásico

"Lo han ganado todo en España e internacionalmente. Las Champions les salen por las orejas”, comentó. “Si se fusionasen serían el jugador perfecto: Casemiro siempre está atento a todo: fuerte, rápido, ve espacios que se abren, ve a los jugadores que llegan a presionar; Luka es dinámico, siempre ve el pase entre líneas; y Toni tiene la paciencia y la capacidad de jugar sin presión, como si estuviera en el patio de su casa".

"¿Qué podría ser mejor para mí que compartir vestuario con ellos? Solo tienes que mirarlos para aprender, y si te dan consejos, escucharlos”, señaló.

Valverde también destacó el apoyo que tuvo del brasileño Casemiro en sus primeros momentos en el equipo. “Fue especialmente útil, facilitando mi adaptación, encima de mí todo el tiempo”.

“Cuando hay una sana rivalidad, te conviertes en un mejor equipo y me encanta tener esa competencia, tres jugadores que hacen casi imposible entrar. Me gusta el desafío, luchar para jugar. Y cuando juegas con ellos, lo disfrutas aún más", agregó.

AFP

Valverde en el clásico

De cara al partido de este miércoles, el volante uruguayo lamentó que no haya público en Anfield, el mítico estadio de Liverpool.

"Me hubiese encantado haber jugado en un Anfield repleto: toda esa presión, con sus hinchas... Pfff. Esa es la magia del fútbol. No es lo mismo sin la energía extra de los hinchas, pero te adaptás. He jugado en campos sin césped y sin gradas, eso no es lo mejor, pero aún así sales a disfrutar el partido y a ganar. Intentaremos vencer a Liverpool", finalizó.

Zidane no regulará

El equipo merengue llega a Liverpool con la ventaja del 3-1 cosechado en la ida, pero Zidane advirtió que no regularán el partido.

"No vamos a gestionar los esfuerzos, estamos aquí y el Madrid siempre intenta ganar los partidos", aseguró Zidane, que el domingo tras ganar 2-1 al Barcelona en Liga afirmaba que el equipo estaba "al límite físicamente".

AFP

Valverde en el clásico

"Son partidos muy exigentes, pero podemos llevar nuestros límites un poco más allá. Tenemos un partido mañana que puede meternos en una semifinal", insistió el técnico blanco.

"Estamos bien, tenemos que aguantar, hemos trabajado ocho o nueve meses para estar en esta situación de pelear por todo (Liga y Champions) y no nos podemos quejar de cansancio", afirmó, por su parte, Modric.