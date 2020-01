“Está difícil tener la esperanza de que los hijos de los productores se puedan mantener en el campo”

–¿A qué se dedica en su rol de productor y dónde?

–Soy ganadero, yo soy un pequeño productor, de tamaño familiar como se dice. Trabajo en la 6a sección de Rocha, ahí entre Cebollatí y San Luis, en la costa de la Laguna Merín, en una zona conocida como Costa de Pelotas. Ahí tenemos vacas, ovejas y caballos y además está la otra producción diaria para la casa, de verduras y de frutas.

–¿Y qué significa ser presidente de la CNFR?

–Es algo que pasó y que en verdad no lo esperaba, fue una gran sorpresa. Es un orgullo que me da esto a lo que me tocó llegar, algo que uno no lo sueña y que implica, ni que hablar, una enorme responsabilidad. Tengo además el privilegio de ser el primer presidente de la CNFR que es del departamento de Rocha. Siempre tuve el interés de dar una mano, de trabajar por la institución, llegué como delegado de la Fomento de Cebollatí, soy actualmente el presidente de esa sociedad de fomento y ahora tengo esta otra enorme responsabilidad que me toca asumir en tiempos que son muy difíciles para los productores a los que estamos representando y además con un cambio de gobierno, con todo lo que eso significa.

–Por lo que se aprecia en la lista de directivos, muchos siguen aunque en distintos roles y hay algunos nuevos.

–Sí, es así, es un equipo que viene trabajando, hay una gestión de equipo, eso es algo muy positivo porque hay una forma muy natural, que viene de siempre, de manejar las cosas en Comisión Nacional, donde todos más allá de los cargos estamos dispuestos al trabajo en equipo, a discutir, a intercambiar, a buscar que haya críticas pero siempre con propuestas. Somos conscientes que nuestra lucha es por la producción, por los productores chicos, por los productores familiares y esa es una lucha que la vamos a seguir dando en cada tema.

–¿Qué datos podemos conocer para medir el impacto de esta gremial de productores?

–Lo fundamental acá es que hay en estos momentos 105 entidades de base, que están en todo el país y que más o menos reúnen a unos 17.000 productores familiares de los distintos rubros, hay productores de todo. Creo que la riqueza nuestra está en esa característica, nuclear a productores de todos los rubros y de tamaño familiar.

"Es muy pronto para opinar, hay que esperar, ver cómo se dan las cosas, ver cómo va a trabajar el ministro, qué es lo que podrá hacer”

–¿Cuál es la realidad, en líneas generales, de esos productores con relación a su actividad y a sí tienen una calidad de vida que sea la adecuada?

–La situación está difícil, sobre todo está difícil tener la esperanza de que los hijos de los productores se puedan mantener en el campo. El recambio generacional es algo muy difícil, cuesta mucho y eso nos da tristeza. Los hijos se tienen que ir temprano para poder estudiar en la ciudad, en el campo no pueden hacerlo, eso ya los cambia, cambia su mentalidad porque conocen otras cosas, prueban un trabajo afuera, la vida pasa a ser distinta, se forman de otra manera y es complicado que vuelvan al campo. Nosotros tenemos una lucha brava por ese tema, vamos a seguir porque creemos que lo mejor es que puedan vivir en el campo, pero hay cosas que faltan. También está el tema de que hay un capital determinado para una familia y cuando surgen de los hijos nuevas familias no da para todos, eso es una realidad y no es fácil buscar la solución.

–¿Y cuáles son las carencias que hay en el campo que hacen que los jóvenes no quieran quedarse o volver luego de estudiar?

–Hay de todo. En la zona en la que estoy una de las cosas que más nos ha complicado es el tema de la comunicación, la señal para comunicarse no es buena. Los caminos, que son de tierra, son muy complicados para trasladarse y para sacar la producción y si tenés un vehículo se te va desarmando y vive en el taller, con sus gastos. El tema de la salud sigue siendo un problema eterno. Y ni que hablar el tema de los estudios, el no poder estudiar lejos de la ciudad.

–Se acerca el cambio de gobierno con cambio obviamente en el Ministerio de Ganadería, ¿qué esperan?

–El que asume es un productor (Carlos María Uriarte), pero los roles cambian y al cambiar de rol, pasando de productor a gobernante para manejar otro tipo de cosas, muchas veces pasa que uno no puede hacer todo lo que quiere. Estamos a la expectativa, es muy pronto para opinar, hay que esperar, ver cómo se dan las cosas, ver cómo va a trabajar el ministro, qué es lo que podrá hacer. Desde Comisión Nacional, todos en conjunto acá en esta mesa, vamos a dialogar, discutir, criticar y sobre todo, como siempre decimos, vamos a escuchar y hacer propuestas, porque nos sentimos capacitados para eso y es lo que se hizo en los 105 años de historia de esta institución. Siempre nos hemos adaptado a trabajar con todos los gobiernos, siempre vamos a tener críticas, pero siempre vamos a acompañar eso con propuestas, con aportes, con ideas, buscando conseguir cosas y cediendo en lo que haya que ceder, siempre pensando en lograr lo mejor para el productor familiar.

–Ya mencionó que son tiempos difíciles, lo que es más notorio en algunos sectores.

–Está claro que hay un momento muy complicado para los productores de leche, deben ser los más afectados. Si uno compara el precio que tienen los productos que se elaboran con su leche y lo que recibe el tambero hay algo que está mal cuando el tambero es el fundamental en toda esa actividad. Y así como todos los años se pierden tamberos también se pierden arroceros, subsisten los que pueden y en el arroz los que van quedando afuera son los chicos, los que son arrendatarios.

–Usted produce en una zona en la que no es sencillo ser ganadero, dado que hay frecuentes daños por lo climático.

–Ser ganadero en Rocha es de las cosas más difíciles. Hace poco me hacían una entrevista acá –en la sede de la CNFR en Montevideo– y tenía el campo bajo agua, casi todo, me quedaba un 10% de las hectáreas secas y eso duró tres o cuatro semanas y cada tanto pasa, hay muchas pérdidas con los animales, es un drama. Está la ayuda de la ración, pero eso hay que pagarlo y te condiciona la futura producción, incluso si durante los dos años que hay para cumplir con eso vuelve a pasar algo, alguna otra emergencia climática, hay que volver a pedir ración y entrás en algo eterno de deuda. Habría que buscar, para esa zona al menos, donde hay ese problema que uno no puede manejar, algún fondo que permita dar una mano al que se vea realmente que está afectado para darle un alivio, sin que lo comprometa por los años siguientes, que no lo haga trabajar años y años para pagar esa ayuda que no es por algo que él hizo mal, es lo que le tocó vivir.

Perfil

Datos: Nació el 31 de agosto de 1952, en la 6a sección de Rocha.

Familia: Es casado y tiene un hijo y una nieta.

Actividad productiva: Productor ganadero en la zona de Costa de Pelotas, en Rocha.

Actividad gremial: Preside la Sociedad Fomento Rural de Rocha en Cebollatí.

Pasatiempo: Pescar en la Laguna Merín.

Fútbol: Es hincha de Peñarol.