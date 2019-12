“La expectativa personal es que algunos procesos de burocracia a nivel estatal vayan bajando”

–¿En qué líneas de trabajo se concentra Fucrea?

–Fucrea tuvo un 2019 con muchas actividades. Para 2020 nos proponemos continuar algunas y comenzar otras nuevas, continuar con los trabajos de capacitación en gestión, tenemos talleres para productores y asesores y la idea es continuar con ellos porque han funcionado muy bien. También continuar con el método CREA, que es el estudio de la dinámica del grupo para lograr un mejor funcionamiento, estamos seguros que un grupo que funciona bien es un grupo que le hace bien a cada una de las empresas y a cada una de las personas que lo integran. Tenemos una serie de convenios que van a continuar, por ejemplo el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) llamado De pasto a leche que es para mejorar la utilización del pasto para la producción de leche. Tenemos otro convenio con la Facultad de Agronomía, que lo vamos a retomar, de indicadores de impactos ambientales en agricultura desde el suelo hasta el nivel toxicológico de productos que usamos. Este consejo en particular se ha propuesto lo que llamamos cercanía, estar cerca de los grupos, más allá de los cursos o talleres, estar muy atentos a escuchar la demanda de los productores CREA y trabajar en eso dentro de nuestras posibilidades. Es un objetivo fijado por el consejo fuertemente.

–¿Cómo observa al sector?

–Hay diferentes realidades. La lechería atraviesa, desde hace un par de años, una crisis muy grave. De todas maneras, lo vimos en los datos de la última gestión, se logró mantener el ingreso de capital del ejercicio anterior con un menor precio de la leche y un aumento de la productividad. Se está subsistiendo y eso tiene un tremendo valor. La ganadería tiene hace casi dos años un precio de la carne muy alto y en general las empresas ganaderas están pasando por un buen momento, 2018/2019 cerró con un ingreso de capital por encima del promedio histórico de las empresas ganaderas. Las agrícolas-ganaderas, cada vez en general con una pata más ganadera, vienen de un buen año agrícola y eso ayudó mucho. Las granjeras del grupo, el sector vitivinícola, están con algunas dificultades. En la diversidad de rubros siempre hay empresas que marcan el rumbo y esa es la referencia para todos. Siempre hay un camino de mejora para todas las empresas y el camino es interno, no podemos esperar de afuera, podemos esperar seguir mejorando, seguir trabajando como grupo y esa es la forma que sentimos que mejoramos. De alguna manera, el grupo te proteje ante adversidades y complejidades. Es una seguridad trabajar de esta manera, porque el escenario es complejo y los numeros son finos.

–¿Qué resultado arrojaron las empresas durante 2019?

–Las ganaderas, la mayoría de las CREA, tuvieron un ingreso capital de US$ 117, por encima del promedio histórico. El de las empresas agrícolas-ganaderas fue de US$ 296, algo por encima de su promedio. Las lecheras mantuvieron su capital respecto al ejercicio anterior, de US$ 270 por hectárea. El rango de ingreso capital promedio de los ganaderos fue US$ 117, pero hubo empresas que tuvieron US$ 55 de ingreso capital y otras con US$ 199. La variación de las empresas ganaderas respecto al ejercicio anterior es de 65% más. Las lecheras, un 3% más, es decir se mantuvieron. Respecto al promedio histórico, las ganaderas hicieron un 34% más que su promedio histórico de ingreso capital, las agrícolas-ganaderas un 24% y los lecheros 31% menos.

–¿Y qué lectura hace de todos esos números?

–Para los ganaderos y los agrícolas-ganaderos los resultados fueron buenos. Los lecheros continúan con cierres complejos. De todas maneras, el rango de US$ 270 de promedio de los lecheros tiene un mínimo de US$ 60 de ingreso capital y un máximo de US$ 498. Por eso es importante el trabajo en grupo, porque hay una brecha de mejora en todas las empresas. Más allá de que las ganaderas y agrícolas-ganaderas estuvieron por encima de su promedio, con ese resultado hay que pagar la renta, vivir y pagar los intereses y el capital prestado. Ahí la cuenta ya no es tan alegre. Esto no es neto, es ingreso capital antes de renta y antes de pago de intereses. Nos hemos propuesto analizar la gestión considerando la remuneración de todos los factores de producción: la persona que es el administrador, la tierra que es la renta y el capital que es el interés. De ahí solamente el 28% de los ganaderos logra remunerar los factores de producción, el 59% de los agrícolas-ganaderos y el 58% de los lecheros. Eso significa que si tenes el 100% del área arrendada no vas a llegar a pagar con la renta. Un 72% de las ganaderas no logra remunerar uno de los aspectos, ya sean los intereses, la tierra o parte de su presupuesto familiar no fue cubierto totalmente. Ese es un número que impacta. Cuando ves el ingreso capital parece ser un año bueno, pero es engañoso.

–¿Cuál es el valor que tiene un grupo CREA para los productores?

–Claramente estoy muy camiseteado con CREA. El grupo tiene un impacto sobre las empresas porque en la discusión del problema de tu establecimiento se incorporan 10, 12 o 14 cabezas. Eso tiene un tremendo valor, pero también tiene un valor muy grande en las personas porque los grupos CREA están integrados por personas, no por empresas. Esa dinámica CREA, de discusión de grupo, sin duda que tiene una mejora como persona porque para ser un integrante CREA hay que estar dispuesto a escuchar, a ceder, a tomar de la mejor manera el comentario de un compañero porque siempre viene con la intención de mejorar. El impacto en las empresas es grande sobre todo porque lo medimos. Medimos la gestión, en la parte ganadera, en la producción de carne, en la producción agrícola. Tenemos esos indicadores que son confiables y podemos compararnos con productores CREA de cualquier parte del país porque los datos son exactamente iguales. Cuando calculamos, por ejemplo, la producción de carne por hectárea sabemos que está calculado de la misma forma en Paysandú, en Rocha o en Colonia.

–¿Cuáles son las dificultades que presentan los productores?

–Es muy variado. Fucrea trabaja en cuatro sectoriales: la ganadera, la agrícola ganadera, la lechera y la granjera. Hoy están pasando por momentos diferentes, pero siempre hay cuestiones particulares a cada sectorial y a cada grupo. Hay cosas que son zonales y cosas horizontales, que a todos nos involucran. Hay mucho de mejora de productividad, de aspectos para bajar costos estructurales y directos, muchos de precios.

–¿Con qué expectativas espera el año 2020?

–No me parece que haya cambios profundos, más allá de alguna coyuntura de precios externos. Por el lado de la carne deseamos que los precios se mantengan y por el de los granos que mejoren. La expectativa personal es que algunos procesos de burocracia a nivel estatal, que a veces nos complican en hacer foco en la productividad, vayan bajando. Como productor, creo que es mucho el tiempo dedicado a cumplir con determinadas normas y aspectos burocráticos. Espero que en eso el nuevo gobierno trabaje para que tener tiempo de pensar en lo que debemos pensar, que es cómo producir mejor.

–¿Qué necesidades tienen las empresas CREA?

–Si tuviera que decir una, lograr un buen contacto entre el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en particular y el Ministerio de Economía y Finanzas y las gremiales agropecuarias y Fucrea, que si bien no es una gremial es un grupo de productores muy grande. Tener líneas de conexión. Eso es muy importante para ver los caminos para mejorar.

Perfil

Datos: Se llama Juan Daniel Dumestre Pérez y tiene 52 años. Vive con su familia en Carmelo. Tiene dos hijos Sofía (19 años) y Genaro (15).

Profesión: Es ingeniero agrónomo.

Actividad: Junto a su mujer trabaja en un campo de explotación agrícola ganadero.

Antecedentes: Durante ocho años fue asesor CREA.

Hobby: Le gusta jugar al fútbol y dice ser un “ferviente hincha” de Peñarol.