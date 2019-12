“Lo importante será establecer un diálogo, que con el actual gobierno no lo pudimos lograr”

–¿Qué destacaría de lo que se hizo en este 2019?

–Desde la directiva nos propusimos como meta octubre, mes en el que se realiza la exposición de la Agropecuaria de Artigas en nuestro local Chiflero, donde tratamos de arrimar a los productores, sobre todo a los pequeños y medianos, la mejor genética del país. Siempre nos acompañan muy buenas cabañas y es el cometido nuestro que esa genética se desparrame en todos los establecimientos del departamento para que ayude a la mejor función de los productores.

–Desde el punto de vista productivo, ¿cómo fue este año?

–No como la agropecuaria en sí, pero desde el punto de vista productivo de los ganaderos creo que fue un año atípico que comenzó con muchos problemas en los precios y luego de los sucesos que hubo en China, con la peste porcina, los precios tuvieron una remontada excepcional que creo nunca se habían dado en el país. Eso ayudó mucho a sobrellevar los altos costos de producción que tiene la ganadería y la parte agrícola-ganadera, porque se vio reflejado esos precios como parte de un subsidio que puedan tener los establecimientos. Creo que fue un año positivo respecto a los precios y ojalá que los costos de producción puedan abatirse en algo, sobre todo los de energía y combustibles, para que de una vez por todas deje de estar en rojo la parte productiva de los productores.

–¿Cuáles son las expectativas para 2020 teniendo en cuenta el cambio de gobierno?

–Hay expectativas, eso es cierto. Desde el punto de vista gremial no me gusta hablar de política partidaria, sino que hablo de política productiva. Creo que desde ese punto de vista si uno mira el mapa de la última elección, del balotaje, se da cuenta que todo el interior apuesta al nuevo gobierno, es decir a la parte productiva. Esperemos, por lo menos, tener mejor diálogo, ser atendidos, que podamos opinar y dar nuestra experiencia de producción. Creo que solo con eso va a ser una gran ayuda para el gobierno venidero. Ver los problemas que tenemos y las soluciones que proponemos, porque también creemos que podemos aportar soluciones. Creo que lo importante será establecer un diálogo, que con el actual gobierno no lo pudimos lograr.

–¿Qué espera de quien ocupe el cargo de ministro de Ganadería Agricultura y Pesca?

–Que esté abierto al diálogo y que tome opiniones de los distintos productores y gremios, pero sobre todas las cosas pienso que el ministerio, en el presupuesto nacional, debería estar –me animo a decir– dentro de los cinco primeros lugares. Después de la educación, de la seguridad, de la salud y de algún otro sector me parece que debería estar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en cuanto a la parte económica dentro del presupuesto nacional, porque todos sabemos que este sector es la locomotora que tira el país hacia delante. No puede ser que el MGAP desde hace muchísimos años ocupe el lugar número 12, 13 o el 14 según el período de gobierno que tomemos. Creemos que eso no puede ocurrir más.

–¿Qué necesidades tiene Artigas?

–Artigas, lamentablemente, como somos el departamento más lejano de la capital, de la industria y del puerto, una cosa fundamental que deberíamos lograr en los primeros dos años del próximo gobierno es algo en lo que la Asociación Agropecuaria de Artigas viene luchando desde hace más de un año y es lograr el pasaje de animales y de carne por el puente Artigas-Cuaraí. Queremos tener un cuarentenario ahí que nos permita la exportación de ganado en pie y de carne, fundamentalmente de animales en pie, sobre todo de ovinos. Artigas, Tacuarembó y Salto son los departamentos que tienen más ovinos y sería fundamental para darle un mayor empuje al sector que se sabe que está muy disminuido en el país. Que podamos tener esa alternativa de negocio con Brasil sería una de las cosas más importantes que podríamos dejarle a los próximos integrantes de la institución, contar con un cuarentenario para la exportación de ganado vacuno u ovino hacia Brasil.

–¿Qué características tendría?

–El cuarentenario sería como cualquier otro. El único que está funcionando hoy con Brasil es uno que hay en Aceguá, que le queda lejísimos a los productores del norte, son como 500 kilómetros. Si vamos a negociar con la parte de Porto Alegre nos aleja muchísimo del centro económico. Hay un predio que ya lo tenemos en vista, depende del Ministerio de Economía, donde está el Centro Integral de Carga, donde paran los camiones para hacer los papeles antes de pasar la frontera. Es un predio chico, serán dos hectáreas y algo. Ya lo solicitamos ante el Ministerio de Defensa, donde está situado. Se lo presentamos al ministro de Transporte, a los dos ministros de Ganadería –Aguerre y Benech– y no hemos tenido una respuesta positiva. Adelantamos algo con el permiso del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorrial y Medio Ambiente que dijo que ese lugar podía ser utilizado para el fin que queremos. Sí destacamos la ayuda e interés del regimiento de caballería N° 10.

–¿Qué otras iniciativas tienen?

–Siempre estamos en contacto con la Intendencia de Artigas por la caminería rural. Y no dejamos de lado la parte social de la entidad. Desde ese punto de vista, contamos con una cantidad de socios importante a quienes les brindamos una cantidad de servicios, de apoyo y asesoramiento. Por ahí va la cosa, pero nuestro principal objetivo es el diálogo con el gobierno departamental y sobre todo con el gobierno nacional para tratar de arrimarle al productor de Artigas posibilidades de colocación lo más cerca del punto de producción, abaratando siempre los costos.

–¿Qué problemáticas les trasladan los productores?

–Lo principal es la parte logística y sanitaria. Artigas es un departamento que sufre mucho, y prácticamente todo el año, en lo que refiere al tema de la garrapata, la enfermedad transmitida por el parásito de la tristeza. Ese es uno de los temas que seguramente con el nuevo ministro estaremos tratando de abordar. Nos vamos quedando sin específicos químicos eficaces para el tratamiento de la garrapata y creemos que si no lo tomamos en serio, lamentablemente, el tema va a ser una barrera económica para los productores de Artigas, porque nos vamos a quedar con una alta resistencia de garrapata. Además, eso puede ser tomado por otros productores de otros departamentos como una barrera para negociar animales que provengan de predios multiresistentes.

El Perfil

Datos: Nació el 20 de agosto de 1958 y es oriundo de Salto.

Familia: Tiene tres hijos y una nieta.

Profesión: Es médico veterinario.

Actividad: Es productor rural y colono de la Colonia de Artigas.

Hobbies: De joven jugó al básquet y gracias a ello pudo finalizar sus estudios terciarios en Montevideo.