¡Estás loco Moglia! 9 triples sobre 9 intentos a Brasil

La selección uruguaya de básquetbol jugó dos amistosos contra Brasil que se prepara para disputar el Mundial de China y encajó dos amplias derrotas ya que se presentó con un equipo más diezmado del que afrontó los Juegos Panamericanos de Lima.

El jueves de la semana pasada, en Anápolis, los dirigidos por Edgardo Kogan perdieron 100-53 en el gimnasio internacional Newton de Faria.

A los Juegos Panamericanos, Uruguay fue sin Esteban Batista, Mathías Calfani, Gustavo Barrera, Santiago Vidal ni Hatila Passos, todos lesionados. Para estos amistosos se lesionó Juan Santiso mientras que la selección debió devolver a dos jugadores a sus clubes, Leandro Parodi y Martín Rojas. Por esa razón viajaron para reforzar el equipo Marcos Marotta y Gonzalo Iglesias.

Goleadores del primer partido: Santiago Véscovi 5, Joaquín Rodríguez 8, Santiago Moglia 11, Nicolás Borsellino 11, Kiril Wachsmann 5, Marcos Marotta 5, Uriel Trocki 5, Gonzalo Iglesias 3. También jugaron sin anotar Bernardo Barrera y Hernando Cáceres. Véscovi y Rodríguez fueron líderes en rebotes con seis cada uno y también en asistencias con tres cada uno.

El segundo partido se jugó el sábado en el Arena Guilherme Paraense, más conocido como el Mangueirinho, en Belén. Brasil, que ya había jugado con sus NBA Cristiano Felicio (Chicago Bulls) y Bruno Cabaclo (Memphis Grizzlies), además de figuras de la talla de Rafa Luz (UCAM Murcia), Alex García (Uniceub), Marcos Louzada (Sidney Kings) y Leandro Barbosa (ex Phoenix Suns, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Boston Celtics y Golden State Warriors) y Victor Benite (San Pablo Burgos), incorporó a Anderson Varejão (Flamengo, ex Cleveland Cavaliers) y Marcelinho Huertas (Iberostar Tenerife).

Sin embargo, Uruguay jugó mucho mejor pese a perder claramente por 103-82. Gran parte de la mejoría exhibida se dio por el enorme rendimiento de Santiago Moglia, quien tiró nueve triples ¡y los metió todos!

"Fue un partido que fuimos a disfrutar por la calidad de los jugadores que presentó Brasil, a todos nos iba a servir enfrentar a un equipo así y estábamos todos muy motivados. En lo personal me entraron las dos o tres primeras pelotas que tiré, me dio mucha confianza para seguir, mis compañeros me buscaron mucho todo el encuentro. Fue una noche redonda por el porcentaje que tuve y obviamente quedé muy contento", dijo Moglia a Referí.

Moglia reconoció que esta fue la mejor marca de su carrera: nueve triples acertados sin errar ninguno. "Los brasileños armaron mal la planilla y me pusieron cinco sobre seis triples, pero después volví a ver el partido y los conté", expresó Moglia quien posteó en su cuenta de Twitter un compacto con sus nueve tiros de tres acertados y además los dos dobles que puso para una noche soñada de 31 puntos contra un plantel de Brasil estelar.

Esta fue la planilla oficial subida por los brasileños, aunque no se ajusta a lo que realmente pasó por los 31 puntos de Moglia.

Después de los Juegos Panamericanos y antes de estos amistosos con Brasil, Kogan le dijo a Referí que una de las principales conclusiones que sacó fue el descubrimiento de Moglia en su rol de tirador. El jugador de Nacional, contra las estrellas brasileñas, lo confirmó en la cancha.

Moglia debutó en la selección en los Juegos Panamericanos y antes de viajar escribió: "Hoy cumplo mi gran sueño. Como mi abuelo y mi padre, tengo el privilegio de defender la celeste. Siento un gran orgullo y responsabilidad. Agradezco a cada uno, que de una u otra manera me ayudaron a llegar hasta acá". En noviembre cumplirá 30 años. La chance le llegó en la madurez pero ya la empezó a aprovechar.