Kogan: "“Fue sorpresivo que en tan poco tiempo lográramos identidad de juego”

La selección uruguaya de básquetbol comenzó su ciclo con Edgardo Kogan como entrenador con la disputa de los Juegos Panamericanos de Lima que preparó con tres amistosos previos y ahora se apresta para enfrentar a Brasil este jueves a la hora 19.30 en Annápolis y el sábado a la hora 19 en Belén.

El plantel, diezmado por las bajas que tuvo antes de viajar producto de las lesiones de Gustavo Barrera, Mathías Calfani, Esteban Batista, Santiago Vidal, Federico Haller y Bruno Fitipaldo quien se lesionó en los días previos al debut por Juegos Panamericanos, tuvo más bajas. Juan Ignacio Ducasse no pudo ingresar a Brasil por un problema con su Visa de Estados Unidos y Juan Santiso quedó descartado por una lesión de tobillo sufrida en Lima. Además, Martín Rojas volvió por un compromiso asumido previamente con Larre Borges para que siga disputando El Metro al tiempo que Luciano Parodi fue incorporado por su nuevo equipo de Brasil, França.

Para suplir esas bajas, fueron convocados Marcos Marotta y Gonzalo Iglesias.

Resultados

Puerto Rico 78-82 (Tres Naciones en Argentina)

Argentina 64-92 (Tres Naciones en Argentina)

Venezuela 66-61 (Amistoso en Lima)

Argentina 65-102 (Juegos Panamericanos)

México 72-61 (Juegos Panamericanos)

República Dominicana 57-83 (Juegos Panamericanos)

Venezuela 68-78 (Juegos Panamericanos)

"La evaluación es muy buena, ya tenemos una base de ocho, nueve jugadores que van a estar siempre. Hay algunos que no estuvieron que se van a poder sumar. Pero el 1-2 lo tenemos cubierto con (Luciano) Parodi, (Bruno) Fitipaldo, Joaquín Rodríguez y Santiago Véscovi. Encontramos un tirador como (Santiago) Moglia que demostró que tiene nivel para poder jugar. Martín Rojas nos permite un montón de variables para jugar de 3 o 4 cuando muchos no pensaban que podía jugar a este nivel. Kiril ratificó su grado de compromiso con el equipo. Y todos los demás chicos demostraron un alto sentimiento de adhesión", dijo Kogan a Referí desde Brasil.

"Apenas llevamos 14 entrenamientos y siete juegos, tenemos que seguir creciendo porque esto es parte de un camino, hay que ir anexando a los que faltaron y vamos a seguir en crecimiento", agregó.

Kogan expresó que el debut en los Juegos Panamericanos fue duro al perder por 37 puntos con Argentina. "Fue un equipo superior al resto. México le ganó pero ese día Argentina reservó a sus figuras. En ese juego nos sorprendieron en el primer cuarto, pero le ganamos otro cuarto y perdimos los otros dos apretados. Todas las instancias son para crecimiento.

"Antes de los Juegos perdimos con Puerto Rico en la hora y le ganamos a Venezuela en Regatas Lima. En los partidos que nos tocó perder fuimos muy competitivos. ¿Que tenemos carencias? Sí, pero pudimos verlas y hay que trabajar para mejorar. Ahora nos quedó incómoda esta gira con Brasil que va a jugar con todo su potencial y cero que tienen tanto o un poco más que Argentina, pero vamos a tratar de buscar soluciones a todos los problemas que tenemos".

Kogan expresó que la diferencia que se dio al final contra República Dominicana y que le impidió al equipo pasar a semifinales pasó más por lo físico: "Jugamos tres cuartos muy parejos y en el último el hecho de jugar de mañana tras haber jugado de noche y sin recuperación, por más que rotamos en el último cuarto lo sentimos, ellos se sintieron mucho más cómodos".

"Antes de salir pocos pensaban que podíamos ganar algún partido y ganamos dos. Las conclusiones es que hay una base de jugadores a la que le vamos a sumar chicos de la sub 21 porque alguno más se va a sumar. Por eso digo que hay potencial mirando al futuro. Fue sorpresivo que en tan poco tiempo lográramos una identidad de juego tan definida".

Y Kogan se animó a hablar de nombres propios: "Parodi jugó de base inicial en el rol que antes tenía Panchi Barrera y jugó un torneo sensacional. Tiene 23 años. Bruno (Fitipaldo) fue desgracia lo que le pasó, porque nos daba un plus, es el capitán del equipo y sin dudas nos va a aportar mucho. Véscovi tiene 17 años y Joaquín 19. ¡Ahí tenemos el 1-2 cubierto por años! En Moglia encontramos un tirador que a este nivel es muy bueno porque tiene grandes porcentajes. Es un jugador que nadie había llevado a la selección".

El DT también resaltó el aporte de Martín Rojas, la gran revelación de Uruguay en el torneo: "Entrenó poco porque se priorizó que practicara con Larre Borges, tener que cederlo ahora para que vuelva a El Metro desde una selección es una cosa insólita, pero nos tenemos que adaptar a situaciones que no nos gustan. Desde lo táctico es un jugador que nos permite generar switchs en las cortinas y en ataque abrir la cancha para tomar mejor opciones ofensivas. Cuando se sume (Mathías) Calfani ahí nos va a dar gran calidad de energía y laburo. Y ahí con Kiril (Wachsmann) vamos a cubrir la pintura además de con algún aporte de la U21".

Rojas sumó minutos como alero alternando con Juan Ignacio Ducasse. Es un puesto donde Uruguay tiene carencias desde que se retiró de la selección Mauricio "Pica" Aguiar. "Ducasse venía de un año parado en Estados Unidos, pero va a mejorar y va a estar bien. Emiliano Serrés es otro jugador para sumar en ese puesto, pero como recién se incorporó a Obras Sanitarias de Argentina no fue posible incorporarlo. Martín jugó por varios pasajes de alero y fue muy bueno, todo esto es algo que vamos a valorar con el tiempo".

Uruguay disputará del 18 al 22 de setiembre el Uruguay Challenge en el Antel Arena. El torneo se jugará con un equipo de la Federación pero no con la selección. Uruguay jugará en el grupo B contra un equipo de la NBA G League y Capitanes de Ciudad de México. En la otra serie estarán San Lorenzo, Bayern Múnich y Flamengo.

"Nuestro próximo objetivo es estar preparados para las ventanas clasificatorias para la AmeriCup 2021. Las mismas comenzarán en febrero de 2020. Uruguay jugará contra Brasil, Panamá y Paraguay. Habrá dos ventanas al comienzo de 2020 y otras en noviembre de 2020 y febrero de 2021.

"También vamos a mirar con expectativa lo que pase en el Mundial porque si a los equipos de América les va bien y clasifican a los Juegos Olímpicos, se nos puede abrir la chance, aunque sea remota, de disputar un repechaje olímpico. De todos modos el gran objetivo es llegar sólidos a 2021, hacer oídos sordos de las críticas y renovarnos en zonas donde no vamos a tener más jugadores que por su edad se van a ir retirando", expresó.

Entre el 12 y 18 de agosto, la U21 que dirige Marcelo Capalbo con Germán Cortizas como ayudante, se irá a Colombia a disputar el Sudamericano de la categoría en Tunja. Uruguay defiende la medalla de oro lograda en Salta el año pasado.

"Es un torneo que justo coincidió con la mayor y como al U21 no van todas las selecciones consideramos que la gira con los Juegos Panamericanos deportivamente iba a ser más beneficioso y competitivo para los jugadores de esas edad. Era muy difícil conciliar los dos torneos porque además hay cosas que no se saben como que había jugadores con limitantes de fechas que tienen que volver a sus lugares como Véscovi con la Academia NBA y Ducasse con la Universidad de Santa Clara. Por eso queríamos tener dos chicos más como Facundo Terra para la base ye Ignacio Xavier como alero, pero al final no los trajimos, pero tenemos que entender las prioridades y avanzar sobre el camino que venimos recorriendo", concluyó el DT.

Los sub 21 que van a Tunja

Facundo Terra, Hebraica Macabi

Lucas Capalbo, Odessa College (EEUU)

Mateo Sarni, Aguada

Manuel Mayora, Trouville

Nicola Pomoli, Malvín

Ignacio Xavier, Obras Sanitarias (Argentina)

Agustín Da Costa, Defensor Sporting

Gianfranco Espíndola, Bohemios

Theo Metzger, Malvín

Joaquín Borrallo, Goes

Mauricio Arregui, Biguá

Nahuel Lemos, Estudiantes de Concordia (Argentina)