"Inconveniente", "abusiva" y "restrictiva": PIT-CNT marcó su postura sobre la LUC en el Parlamento

Aunque la postura del PIT-CNT respecto a esta ley de urgente consideración ya es conocida, los dirigentes sindicales cumplieron este lunes con dejar constancia en el Parlamento de su visión ante la comisión especial del Senado que estudia la iniciativa.

La central sindical planteó ante los legisladores sus reparos respecto a la ley de urgente consideración, que considera "altamente inconveniente" por la "coyuntura que hoy está atravesando el país", así como por la ausencia de los temas que el movimiento sindical sí considera urgentes, como las medidas que se tomarán para mitigar el impacto económico del coronavirus.

Una delegación de la central sindical encabezada por el presidente Fernando Pereira, el secretario general Marcelo Abdala y la vicepresidenta Soraya Larrosa asistió a la comisión, donde la cúpula del movimiento obrero leyó un documento de 10 páginas, elaborado con la asistencia técnica del Instituto Cuesta Duarte.

Allí se analizaron los cambios que propone el proyecto de ley en materia de seguridad, educación, aspectos económicos, empresas públicas, unidades reguladoras, funcionamiento del Estado, relaciones laborales, seguridad social y políticas sociales.

La delegación también estuvo integrada por el presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Fernando Ferreira; el secretario ejecutivo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López; la secretaria de Organización de Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Abigail Puig; el secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (Aebu), Fernando Gambera; y el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos.

El documento que presentó el PIT-CNT, al que accedió El Observador, insiste en que la declaratoria de "urgencia" de esta ley "abusa de un procedimiento que es previsto para circunstancias excepcionales", y cuestiona "los plazos abreviados y el efecto positivo que se otorga al silencio parlamentario". El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo tiene 502 artículos y 90 días para su aprobación en ambas cámaras.

Diego Battiste

"Resulta preocupante que el gobierno haya optado en medio de una emergencia sanitaria, con medidas de aislamiento social que han paralizado al país, remitir este proyecto de ley. Y más alarmante es que en esencia lo que sería verdaderamente de urgencia, atacar los efectos sociales de la crisis, no esté contemplado", agregó el escrito que presentó la central sindical.

Los dirigentes insistieron en que el "debate urgente" tiene que ser "cuáles son las mejores políticas para salvaguardar el aparato productivo con sus puestos de trabajo y de qué manera se puede mitigar el impacto sobre quienes están en peores condiciones para enfrentar la crisis", según señala el documento.

Por este tema el PIT-CNT propuso un paro parcial de 09:00 a 13:00 para el próximo 4 de junio con movilización incluida, aunque la estrategia se definirá el próximo 27 de mayo en una mesa representativa.

Derecho de huelga

La central incluyó en sus planteos ante la comisión especial las discrepancias con el artículo de la ley de urgente consideración que hace referencia al derecho de huelga. "El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente", señala el artículo 397 del proyecto presentado por el Ejecutivo.

Para el PIT-CNT la ley de urgente consideración "restringe el derecho de huelga y no garantiza su ejercicio y efectividad", tal como establece la Constitución de la República. "El artículo supone, por un lado, que la huelga en sí misma no es pacífica y, por otro, no expresa cómo garantizará el Estado el desarrollo pacífico de esas medidas, dejando entrever restricciones al ejercicio del derecho de huelga", señaló el documento sindical.

"Efectos negativos" en seguridad

Para el PIT-CNT las modificaciones propuestas en materia de seguridad tienen un "carácter fuertemente punitivo" y contribuirán a "aumentar inevitablemente la ya desbordada población carcelaria, reduciendo las posibilidades que tienen estas instituciones de ser lugares de reinserción".

También critica el "mayor respaldo al accionar policial", que entienden redundará en una "mayor discrecionalidad y subjetividad". "Se advierte una peligrosa disminución de las garantías personales y los derechos de los indagados y del debido proceso", agrega el documento.

"Autonomía" educativa y más poder a los "privados"

El PIT-CNT entiende que el proyecto de ley de urgente consideración, tal como está redactado, "otorga un lugar preponderante al sector privado", e introduce cambios en la gobernanza de la educación que aumentan la centralidad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

"Los cambios institucionales propuestos apuntan también a una menor participación de los involucrados en las decisiones y de las organizaciones sociales representativas, reduciendo la participación democrática", señala en ese sentido.

"No atarnos a reglas rígidas"

El PIT-CNT cuestionó la aplicación de una regla fiscal en esta coyuntura de crisis por el coronavirus y se preguntó si hay argumentos para atarse a "reglas rígidas", cuando la "política fiscal" tendrá un "rol central" en la salida de la emergencia sanitaria.

"Se advierte en el planteo una visión de resultado fiscal enteramente centrada en controlar el gasto del Estado, aún cuando la efectividad de estas medidas es discutible como mecanismo de disciplina y sostenibilidad fiscal, si no están acompañadas de medidas complementarias que apunten a incrementar o al menos sostener en términos reales los ingresos públicos".