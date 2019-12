¿Los sustitutos del azúcar son buenos para los niños?

Perri Klass, M.D.

Incluso el nombre “edulcorante no nutritivo” parece que fue inventado para que no se nos antoje comerlos, pues antes simplemente les llamábamos edulcorantes artificiales. El propósito de este nuevo término es enfatizar que no tienen ningún contenido nutricional: no tienen vitaminas, minerales ni calorías, al menos muy pocas (ese es el chiste).