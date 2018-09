"Mono, te voy a dar bananas”: la denuncia por racismo de un jugador de Cerro Largo

El fútbol uruguayo se ve nuevamente involucrado en un incidente de racismo.

La pasada semana Referí dio cuenta del problema en el que se vio envuelto el golero Lucero Álvarez en Colombia que determinó una sanción de ocho fechas y US$ 10 mil de multa. Ahora se vivió otra situación el fin de semana en Melo donde un jugador brasileño denunció ser llamado “mono” por parte de un jugador de Juventud de Las Piedras-

Roger Bastos expresó: “Al final del partido fui a saludar a los compañeros, fui a saludar a Diego García, el número 10 de Juventud, y me dice ‘andate mono que afuera te voy a dar bananas para que comas”, dijo el jugador en declaraciones al programa 100% de Sport.

Bastos agregó: “En el momento me calenté mucho porque esas cosas no pueden pasar. Somos compañeros, esas cosas no pueden pasar, el color no hace a una persona mejor que otra. Yo lo fui a buscar, intenté esperarlo pero la gente llegó, me agarró, otros jugadores de ellos me insultaron. Yo no entendía bien lo que estaba pasando”.

Cuando se le dijo que estaban llegando mensajes diciendo que había ido a buscar a García al ómnibus para agredirlo, Bastos reconoció: “Sí, yo fui a buscarlo. Fui a buscarlo porque quería que me lo dijera como hombre, no en la cancha. Es muy fácil hablar y no medir las consecuencias. Quería que me hablara de frente, por eso fui a buscarlo después”.

El jugador de Cerro Largo estampó la denuncia en la seccional 15. Reveló que nadie de Juventud lo llamó para aclarar el tema.

“No me pidieron disculpas, yo creo que sería bueno que lo hicieran públicamente para que eso no vuelva a pasar”, concluyó.