¿Qué pasa si querés volver a vacunarte contra covid-19 pero con una vacuna distinta?

"Como autoridad sanitaria lo que me interesa es que la población esté vacunada, que no se enferme, no ingrese al CTI y no se muera. Si alguien quiere viajar a Europa se dará otra vacuna y la pagará de su bolsillo", le dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas, a El País, respecto al proyecto de pasaporte sanitario presentado por la Unión Europea para habilitar el ingreso a países del bloque. La propuesta no incluye a Sinovac, el fármaco chino con que se está inoculando a una parte de la población uruguaya.

Si una persona ya recibió sus dosis, ¿podría volver a vacunarse contra la misma enfermedad a pesar de no requerirlo a nivel inmunológico? El Observador consultó a tres expertos en la materia, y la respuesta fue unánime: en principio no habría inconveniente alguno, a pesar de que en el caso del covid-19 no hay estudios científicos disponibles. La respuesta rige incluso para cuando la inoculación es con otro tipo de vacunas. Una vez más, la respuesta es basada en evidencia de casos ya conocidos, mientras que aún no hay nada concreto formulado en torno al covid-19. Leé también La Unión Europea presenta un pasaporte sanitario para poder ingresar: no incluye a Sinovac Las vacunas que la Unión Europea propone admitir fueron todas fabricadas con tecnologías diferentes a la china Coronavac, que es inactivada y consiste en inducir al desarrollo de anticuerpos para neutralizar a la proteína a través de la cual el coronavirus infecta las células humanas —proteína Spike o "S"—. Pfizer y Moderna son de ARN activado, fabricadas con nanopartículas de ARN con información para producir la proteína S, de modo de activar al sistema inmune una vez que ingresan a la célula. AstraZeneca y Janssen, las otras dos consideradas en el proyecto de la Unión Europea, también son a base de ácidos nucleicos, aunque consisten en la introducción de un vector viral distinto de modo de generar en el organismo una porción inocua de la proteína S, y así desarrollar la respuesta inmune. La inmunóloga María Moreno expuso que lo máximo que podría pasar con una segunda vacuna es "potenciar al sistema inmune". En caso contrario, sería similar a "descartar una vacuna", al no tener ningún efecto real sobre el organismo. El inmunólogo Gualberto González, de la Facultad de Química de la Universidad de la República, planteó que lo máximo que podría suceder son síntomas de las vacunas con mayor reactogenicidad —término que engloba a las reacciones adversas ante la activación del sistema inmune—, como Pfizer y Moderna. "Es una manifestación de activación del sistema inmune. No es algo malo, es incómodo, pero es que está respondiendo", dijo. Inés Guimaraens La inmunóloga María Moreno expuso que lo máximo que podría pasar con una segunda vacuna es "potenciar al sistema inmune" Moreno, que integra la comisión que asesora al Ministerio de Salud Pública (MSP) en la materia, recordó que en los hechos hay varias vacunas que se repiten a modo de refuerzos. Un ejemplo de ello es la antitetánica, cuyo esquema requiere varias inyecciones durante la niñez, a los 45 años y a los 65. Por su parte el inmunólogo Alejandro Chabalgoity señaló que en estos momentos se están llevando a cabos estudios sobre combinación de vacunas, aunque ninguno incluye a Sinovac. Uno de ellos fue anunciado a comienzos de febrero en el Reino Unido, en que un grupo de científicos estudia la respuesta inmune de las personas que reciben una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer. Leé también Los anticuerpos de covid-19 permanecen más de seis meses después del contagio en uruguayos, según un estudio local La combinación es un tema en agenda desde que unos 15 países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron el uso de la vacuna AstraZeneca como precaución, luego de informes que daban cuenta de problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultad en la coagulación o formación de coágulos sanguíneos (trombosis), sin que hasta el momento se haya podido establecer un vínculo formal. La Organización Mundial de la Salud se inclinó por la vacuna AstraZeneca por "el balance riesgos/beneficios" y recomendó retomar las inoculaciones, en la misma línea que la Agencia Europea de Medicamentos, que se pronunció "firmemente convencida" de los beneficios del fármaco. Por ahora en Uruguay no es posible comprar las vacunas de forma particular, dado que el MSP se encarga de gestionar la campaña de forma gratuita y universal. Esto implica que durante esta campaña el usuario no puede elegir la vacuna que quiere recibir, sino que la recibe en función de lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública según nivel de vulnerabilidad y grupo etario. El ministro Salinas estimó en entrevista con Búsqueda que la inmunidad del rebaño puede llegar a alcanzarse en primavera.