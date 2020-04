¿Qué se requiere para que un residencial esté habilitado y por qué hay tan pocos?

De un total de 1.208 residenciales de ancianos en todo el país, solo 41 están habilitados por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Así lo informó el secretario de Presidencia Álvaro Delgado en conferencia de prensa en la noche de este domingo. Quiere decir que la enorme mayoría de ellos funcionan sin habilitación. A esa cifra se suman otros diez que están en el proceso de tramitarla.

Las licencias para que los hogares funcionen son otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en conjunto con el MSP, por lo que son las autoridades de ambas carteras son las encargadas de inspeccionar los establecimientos. Sabino Montenegro, presidente de la Asociación Integra Residenciales, explicó a El Observador que una habilitación puede demorar alrededor de un año y medio en llegar, siempre y cuando todas las condiciones y la documentación requerida estén correctas. De no ser así, el proceso se enlentece y puede llevar varios años.

Montenegro consideró que una de las causas de los procesos demorados son los lapsos entre inspecciones. Expuso que primero interviene el Mides, quien vela porque las condiciones del lugar aseguren una estadía cómoda y digna a los residentes. De encontrarse todo en orden, se expide un certificado social. Para que la licencia sea total, debe haber luego una inspección del MSP, que atiende aspectos médicos, tales como las historias clínicas de los ancianos y la correcta gestión de los medicamentos. El problema surge cuando entre una inspección y otra hay tardanza.

“Lo más engorroso es conseguir la habilitación de Bomberos”, declaró Montenegro. Para los hogares que no exceden los 750 m2 de superficie, es necesario comprar detectores de humo electrónicos y extintores. Para los que son más grandes, en cambio, se requiere contar con una bomba de agua. “Ahí te podés gastar entre U$S 5.000 y U$S 6.000", sostuvo. Estas deben ser renovadas cada ocho años.

Montenegro también habló acerca de las dificultades económicas de cada establecimiento. Tomó como ejemplo a esos ancianos cuyo ingreso consiste en las pensiones o jubilaciones que cobran, que no superan los $12.000. “Esa persona, con ese ingreso: ¿a dónde va a parar si no tiene familia o su familia no tiene para ayudarlo? Termina en un residencial que le va a cobrar esa plata”. Tal suma, explicó, no basta para costear todos los requerimientos, tales como calefacción, empleados, agua, luz y espacios lo suficientemente amplios. “Esto se arregla con dinero”, dijo, manteniendo que debe haber un abordaje desde lo económico para que haya cambios.

Para estar habilitado, cada residencial debe cumplir con una serie de requisitos, que son:

Recursos humanos

El personal a cargo del cuidado de los ancianos debe ser exclusivo para dicha función. Durante el día, tendría que haber un asistente cada 10 personas autoválidas y uno cada cinco residentes con dependencia. Mientras que por la noche, uno cada 20 y uno cada 10, respectivamente.

Montenegro afirmó que “hay una dificultad enorme” en este aspecto, dado que hay residenciales con menos personal que el requerido, principalmente por la inversión que conlleva.

También es obligatorio que el director técnico del hogar, responsable de coordinar el equipo de trabajo, sea médico geriatra. De no contar con uno, basta con que el rol lo desempeñe un médico general.

Asimismo, debería haber un profesional del área social encargado de realizar actividades recreativas.

Condiciones del lugar y servicios requeridos

Los residenciales deben estar construidos en materiales firmes y antideslizantes. No pueden haber desniveles en el suelo, y los accesos a circulaciones interiores y a jardines deben contar con rampas y pasamanos, además de escalones. Los corredores también tienen que disponer de soportes a la altura de la mano para poder sujetarse de ser necesario. Todas las puertas del geriátrico, incluidas las de los baños y habitaciones, deben ser lo suficientemente anchas para que por ellas pase una silla de ruedas.

El MSP prohíbe que se utilice como dormitorio un altillo, sótano, garaje o galpón. Tampoco habilita montar una habitación en barbacoas, livings, patios o corredores. De hecho, cada dormitorio debe contar con cinco metros cuadrados por residente, excluyendo los armarios, y cada interno tener su propia cama. Están prohibidas las cuchetas, catres, y camas marineras. Cada residencial tiene que tener a su disposición sábanas, fundas y frazadas limpias además del colchón y almohadas.

Cada establecimiento debe contar con un baño cada diez residentes autoválidos y otro cada cinco usuarios incontinentes. Está prohibido el uso de baños exteriores.

Todas las casas de adultos mayores deben tener calefacción y mecanismos como ventiladores o aires acondicionados, especialmente en dormitorios, comedores y cocina. El MSP prohíbe el uso de calefactores de combustión en los dormitorios. Asimismo, el residencial debe contar con servicio de agua caliente las 24 horas.

Áreas de esparcimiento

El residencial debe contar con áreas externas, como patios y jardines, accesibles a todos los residentes. Dentro del local, el lugar debe tener previsto una sala de estar, cuya área mínima debe ser de 1.50 metros cuadrados por persona.

La cocina, el comedor y el espacio para almacenar medicación deben estar dispuestos de manera independiente. Todos los establecimientos tienen que prever un área específica para preparar las comidas que será un espacio diferente al del comedor.

En cuanto a la medicación, cada geriátrico debe reservar un espacio para almacenar los fármacos de los usuarios con medidas de seguridad y acceso limitado para psicofármacos y opiáceos. Cada usuario debe contar con un recipiente donde guardar la medicación que le corresponda, según indica su historia clínica, debidamente rotulados con nombre y apellido.

Función social

Los residenciales habilitados deben diseñar un proyecto para que asuma el centro, donde se establezcan los principales objetivos estratégicos del local y las diversas acciones dispuestas para alcanzar las metas.

Cifras oficiales

1.208 son los residenciales registrados en todo el país, según divulgó Álvaro Delgado en conferencia de prensa

41 de ellos son los habilitados por el MSP

10 se encuentran renovando la habilitación

208 se consideran en situación crítica

110 están por debajo del respeto de los derechos humanos

25 son los casos de covid-19 confirmados en residenciales

2 son los fallecidos por el virus

3 son los residenciales con brotes del nuevo coronavirus