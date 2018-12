¿Qué sedujo de Alonso a Decurnex para confiarle el proyecto futbolístico de Nacional?

El futuro deportivo de Nacional está en manos de Iván Alonso. El exgoleador será el mánager general del club y como primera tarea tiene la designación del entrenador principal y la conformación del plantel para la temporada 2019 que incluye la decisión sobre los 14 contratos que vencen el 31 de diciembre y la contratación de cuatro o cinco jugadores referentes como quiere el presidente José Decurnex. El presidente que obtuvo un apoyo histórico de la masa social del club confía en el profesionalismo del exfutbolista.

El conocimiento de Decurnex con Alonso se remonta a cinco años atrás, cuando Eduardo Ache, entonces presidente de Nacional, le planteó que negociara la contratación del delantero de Toluca, que hacía seis meses estaba inactivo. Decurnex había ingresado a la directiva en las elecciones de diciembre de 2012 junto a Ache que fue electo presidente, José López Rubio, Alejandro Balbi, José Fuentes y Pablo Duran, miembros que este martes volvieron a asumir como miembros de la directiva, aunque con distintos roles.

Decurnex se tomó la tarea en serio y comenzó a seguir la historia deportiva del jugador. “Me pareció una persona muy interesante. Como jugador fue goleador durante dos años en México y yo que viví en ese país sé que no es fácil; el fútbol mexicano es muy complejo”, contó el presidente tricolor a Referí.

Pero además del curriculum deportivo, el dirigente también se centró en la persona. “Iván viene de una familia de sacrificio y trabajo. Hizo su vida en el mundo del fútbol, le ha ido muy bien y conoce y entiende como hablar con un jugador de fútbol, con un chico, contarle una experiencia, explicarle porqué es tan importante que es lo que tiene que hacer en los distintos momentos de su vida para dedicarse a este deporte y ser exitoso. Creo que esa combinación es la que en aquel momento me sedujo para traerlo a Nacional y en este momento creo que la mejor persona y la más adecuada para ocupar el rol de mánager es él”, agregó.

Porque la función de Alonso no terminará en la elección del técnico, sino que será mucho más ambiciosa. Decurnex destacó que "Iván jugó en Europa, conoce el mundo del fútbol empresarialmente, tiene contactos en varios lugares del mundo y esa combinación es lo que necesita Nacional en este momento". Otra de las aristas que el presidente destacó del mánager es el concepto europeo que tiene Alonso por su extenso pasaje por el fútbol español donde jugó desde 2000 a 2010 defendiendo a Alavés, Real Murcia y Espanyol.

"En Europa tenés un ala de marketing, de comunicación, de venta, de logística, audiovisual, que lo que hace es conectar al mundo del deporte para después salir a venderlo" expresó el presidente y añadió que también hay un ala deportiva integrada por "una secretaría técnica, un equipo de Primera división, un equipo de juveniles, personas de logística, de tecnología, para seguir llevando y entendiendo el crecimiento de los chicos a lo largo del tiempo".

La idea es llevar adelante un proyecto profesional como hizo exitoso a clubes de primer nivel de Europa. "A veces la gente tiende a pensar que lo que haga Barcelona o Real Madrid, no lo puede hacer Nacional; eso no es verdad, porque no es un tema económico, no es una discusión económica, todo lo que estoy hablando económicamente está al alcance de cualquier club del mundo, mucho más de Nacional, pasa por la cabeza, pasa por tener la gente en el mundo directriz convencida que esta es la salida y en el mundo operativo que lo pueda ejecutar".

Como futbolista Alonso defendió a Nacional desde enero de 2013 a enero de 2016. Marcó 55 goles y junto a Richard Morales, Gabriel Alvez, Alexander Medina y Sebastián Abreu conforman el top five de los goleadores tricolores en los últimos 20 años. Sin embargo, no terminó bien su etapa de futbolista porque la salida a River resultó polémica; según Alonso el técnico Gustavo Munúa no lo iba a tener en cuenta y según Munúa, Alonso se quería ir porque lo había llamado Marcelo Gallardo. Más adelante, Alonso le reclamó US$ 60.000 dólares a Nacional.

Afuera del fútbol Alonso tiene otros proyectos, como el de Ecocinema Solar, un programa social, educativo y cultural que llega a niñas y niños en todos los rincones del país. Su socio en este emprendimiento es Álvaro Recoba y juntos lo presentaron entre otros lugares en la Fundación River Plate de Argentina, uno de los ejemplos que el presidente quiere implementar en Nacional.

La visión del DT que tiene Decurnex

La contratación de Alonso no fue en la única negociación que colaboró Decurnex en su anterior pasaje por la directiva. También participó en la llegada del técnico Rodolfo Arruabarrena en marzo de 2013 y es un antecedente que sirve para conocer el tipo de entrenador que le gusta al presidente. Después del fracaso de Gustavo Díaz y del interinato de Juan Carlos Blanco, el club apuntó al joven entrenador argentino. Después de entrevistarse con diferentes candidatos, los dirigentes resolvieron la contratación del Vasco. El bajo perfil (“no vende humo”, dijo Ache), la experiencia como futbolista, el estilo de conducción que apuesta al diálogo con los jugadores y la campaña que hizo en Tigre, salvándolo del descenso en Argentina y logrando el vicecampeonato en el Clausura 2011, fueron determinantes para la elección del exlateral de Boca Juniors y Villarreal, que a sus 37 años comenzaba su carrera como DT.

Arruabarrena dirigió nueve meses y se fue seis meses antes de que terminara su contrato después de perder el torneo Apertura 2013 en la última fecha y en el Parque Central. También el período de Decurnex como dirigente terminó antes porque tuvo que radicarse en San Pablo por sus actividades particulares. En esta oportunidad no se descarta que Nacional apunte otra vez a Argentina para contratar el técnico, ya que la llegada de Guillermo Almada es muy complicada como informó Referí.

“Tenemos la obligación de ganar el Campeonato Uruguayo y debido a la complejidad del plantel que será renovado, necesitamos un líder que acelere el proceso y tenga ascendencia en los jugadores para cambiar la pisada. Debe ser una persona que sea un verdadero líder, que tenga conexión con el jugador de fútbol porque nuestra idea es que el plantel se base en las Formativas y que tenga cuatro o cinco referentes importantes. Que utilice un estilo de juego moderno, que sea distinto, dinámico, rápido, porque eso es lo que se necesita para competir internacionalmente”, expresó Decurnex tras ganar las elecciones.

La nueva comisión directiva asumió con la difícil tarea de encaminar económicamente el club, con muchos sueños y el objetivo de cortar el tricampeonato de Peñarol. En éste último punto tendrá mucho que ver Iván Alonso, quien este jueves asumirá oficialmente en el cargo.

Dos clásicos

Así como pasó este año, en 2019 el nuevo técnico de Nacional tendrá dos partidos contra Peñarol en el inicio de la temporada. El 21 de enero jugarán un clásico amistoso y para el 3 de febrero se programó el partido de la Supercopa Uruguaya.

Sorteo de la Copa Libertadores

El próximo lunes a la hora 20:30 se realizará en Asunción el sorteo de la Copa Libertadores y de Nacional viajarán José Decurnex, Alejandro Balbi, Eduardo Ache e Iván Alonso. Nacional está clasificado para la fase de grupos que comienza en marzo.