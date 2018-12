Con un discurso de 33 segundos, Rodríguez le traspasó el mando a Decurnex

La sonrisa de aquel miércoles 23 de diciembre de 2015 se transformó este martes 11 de diciembre de 2018 en una mueca de incomodidad. Por supuesto que es una sensación del periodista, pero José Luis Rodríguez no transmitía la misma alegría el día que asumió como presidente de Nacional que este día en que le entregó el mando a José Decurnex.

Así como el sábado pasado muy pocos lo vieron votar en el Parque Central y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones, este martes casi nadie lo vio llegar a la sede y los periodistas se consultaban unos a otros si habían visto al Puma Rodríguez.

Cuando la prensa tuvo la orden de subir las escaleras desde el hall principal a la sala de sesiones de la comisión directiva, donde se realizó el cambio de mando, ahí estaba Rodríguez con el secretario general de la directiva anterior Heber Lambert de un lado y José Decurnex, presidente entrante, del otro.

Después de la lectura del acta protocolar por parte de Nicolás Bracco, presidente de la comisión electoral, Rodríguez brindó un discurso de bienvenida a la nueva directiva de apenas 33 segundos, en el que le deseó "éxitos deportivos e institucionales que se merece un presidente de Nacional, decano del fútbol uruguayo".

Decurnex contó después de las presentaciones formales, que Rodríguez lo había llamado cuando ganó las elecciones: "Me llamó muy amablemente el otro día para felicitarme y hoy (martes) charlamos brevemente. Me dijo la verdad que fue una elección histórica en Nacional, 'te felicito, lograste un triunfo fantástico' y me deseó lo mejor. Acá todos queremos que Nacional salga adelante y que vuelva a tener la historia y la gloria que tuvo".

Antes, durante su alocución de cambio de mando, Decurnex hizo referencia a lo que el socio expresó en las urnas, en buena medida un cambio rotundo en la conducción que terminaba: "Hubo una expresión de deseo de un nuevo Nacional, de un Nacional distinto, de un Nacional que se parezca al que todos queremos, por su historia y por su gloria".

También el ahora vicepresidente Alejandro Balbi se pronunció en ese sentido: "Creo haber interpretado que el mensaje del socio fue, no más experimentos, vamos a modernizar a Nacional y vamos a darle un espaldarazo al que entendemos que es un buen equipo" y destacó que "José (Decurnex) está despegado intelectualmente, sabe muchísimo de fútbol, tiene todo el día para Nacional y tuvo la inteligencia de formar un gran equipo".

Después de la atención a la prensa y un brindis no muy largo, la nueva directiva de Nacional tuvo su primera sesión. "Está todo al mismo nivel de importancia, el técnico es muy importante porque tenés que conformar un equipo y un plantel para 2019, pero hay decisiones económicas y financieras que hay que tomar ya, porque hay vencimientos en los próximos 10 días, te vas enterando de alguna cosas que no sabíamos, así que hay que sentarse y ponerle mucha creatividad a las decisiones", expresó el presidente.

La elección del nuevo entrenador es uno de los temas prioritarios y una área que manejará Iván Alonso, el mánager deportivo. El exgoleador no hablará públicamente hasta que no sea presentado oficialmente. Junto a él, según dijeron a Referí, también será presentado quién se encargará de la gerencia deportiva, ya que Alejandro Lembo no va a continuar: "Lo habíamos hablado con Alejandro hace varias semanas, él sabía que Iván se iba a encargar del área deportiva y se lo comunicamos. Como siempre dijimos, con las personas que estuvieron en Nacional, que trabajaron bien y que son personas del club, vamos a hablar directamente con ellos, sin intermediarios y así lo hicimos con Alejandro".

Reclamo del clásico

Una decisión que tomó la directiva entrante fue continuar con el reclamo de los puntos del clásico último que Nacional hizo en la AUF porque entiende que el ayudante técnico Michele Fini no estaba habilitado para permanecer en la cancha cuando fue expulsado Diego López.

Después de escuchar a los asesores legales Hernán Navascués y Guillermo Rodríguez Carrasco, la directiva tomó la determinación: "Ellos reiteraron que el reclamo es ajustado a derecho y teniendo el informe jurídico sobre la mesa hay que seguir adelante con el reclamo. Es un tema heredado de la anterior conducción y tampoco nos parece justo que a la directiva nueva se le exija un pronunciamiento en un tema que ya venía en un sentido", expresó Balbi en Tirando Paredes por 1010AM.

La nueva directiva comenzó a escribir su historia el mismo día que se cumplen 30 años de la última Copa Intercontinental que obtuvieron los tricolores: "Ojalá que sea una premonición de lo que va a pasar en poco tiempo para volver a llevar a Nacional donde merece, donde debe estar por su historia y por su gloria" dijo Decurnex, algo similar a lo que pronunció Rodríguez tres años atrás, cuando señaló que "desde hoy estamos todos en lo mismo y queremos que Nacional sea cada vez más grande".

Comisión Directiva

José Decurnex (Lista 1899)

Alejandro Balbi (Lista 1899)

Gonzalo Lucas (Lista 1899)

José Antonio Palma (Lista 1899)

Alejandro Irastorza (Lista 1899)

José López Rubio (Lista 1899)

Eduardo Ache (Lista 1899)

Gustavo Amoza (Lista 1899)

José Fuentes (Lista 20)

Pablo Durán (Lista 20)

Raúl Giuria (Lista 14)

Comisión Fiscal

Mauricio Sulimovich (Lista 1899)

Jorge Rusiñol (Lista 1899)

Regino Olivera (Lista 20)

Comisión Electoral

José Pedro Montero (Lista 1899)

Fernando Brusco (Lista 1899)

Oscar Cruz (Lista 20)