¿Qué tanto te espía el celular para mandarte publicidades?

No puede ser cierto, le dije a mi hermano mientras sentía cómo mis pulsaciones se aceleraban y mis manos se enfriaban. Sujetaba el celular y mi pulgar presionaba la pantalla como nunca antes. Esta vez no me lo habían contado ni lo había googleado o leído en artículos; había realizado el experimento y la respuesta estaba allí. Lo que figuraba en la pantalla era una publicidad que saltó entre historias de Instagram, con la imagen de un perro y las frases “customized dog collars” (collares personalizados para perros) y “sale ends soon” (ofertas terminan pronto). Era un anuncio que sugería la redirección al sitio 4rpets.com, de compras online de todo tipo de accesorios y juguetes para perros.