"Que terminen con esto: detrás del portón hay más niños": el testimonio la madre del niño de 8 años asesinado

"La policía ya sabe quiénes son, pero ya está: que terminen con esto, porque atrás de ese portón (de la casa) hay más niños", pidió la madre del pequeño de ocho años que murió de un disparo en la cabeza en la madrugada de este lunes en el barrio del 40 Semanas Chico.

La mujer, luego de enterrar a su hijo y con la voz entrecortada por el llanto, dialogó con Subrayado en una entrevista en la que pidió a los delincuentes de la zona "que la corten" y lamentó que todo el conflicto se deba a "un apellido", en alusión al enfrentamiento que mantienen en esa zona bandas de narcotraficantes.

"No tenemos nada que ver las mujeres y los niños, todo por un apellido; ya está, que la corten, ya está", insistió la madre, cuyo nombre no fue divulgado. "No me lo van a devolver, pero quiero que paguen, lo único que quiero es que paguen", dijo la mujer.

Fuentes de la investigación aseguraron a El Observador que la fiscal del caso, Mirta Morales, aún no comenzó los interrogatorios a los familiares porque se aguardó a que tuviera lugar el sepelio del niño este martes. Por otra parte, Morales ya cuenta con el informe forense que confirmó que el menor murió de un disparo en la cabeza.

Hasta el momento, la policía maneja dos versiones de lo ocurrido: una de ellas señalaban que el niño había sido alcanzado por un disparo que salió de un auto, y otra que había muerto "fruto de una discusión" en el interior de la vivienda. Las fuentes agregaron que la madre del niño no se encontraba en la vivienda cuando dispararon.

El niño era integrante de la familia conocida como "Los Delfino", una “familia extensa” que se instaló hace tiempo en la zona del 40 Semanas Chico pero que se desgastó en los últimos tres años en su lucha contra el grupo que comandaba el delincuente Welligton “Tato” Rodríguez Segade, asesinado en 2015 en el barrio de Sayago.

Algunos integrantes de este grupo fueron condenados por hurto de luz y agua a mediados de noviembre -aunque la gran mayoría no fue a prisión-, luego de que el Ministerio del Interior desplegara en ese barrio de uno de los operativos policiales que tienen por propósito desarticular a este tipo de bandas que amenazan y extorsionan a vecinos con el objetivo de utilizar sus viviendas con fines delictivos.