¿Quién es Geralt de Rivia?

El éxito siempre es inesperado. Así lo confirmó el escritor Andrzej Sapkowski (Łódź, Polonia, 1948) a medida que la fama de su más popular criatura –Geralt de Rivia o The Witcher– crece y crece y crece.

Creado en 1986 para un concurso de cuentos –en el que consiguió el tercer puesto–, Sapkowski ya debió haber visto entonces el potencial del personaje, puesto que volvió a él casi que de inmediato en cuatro relatos breves más hasta conformar Wiedźmin (o “El brujo”), en una antología que publicaría finalmente en 1990 (y único de todos los libros de la saga que no cuenta con traducción al castellano).

Luego, en 1992 publicó La espada del destino y empezó a darle forma cabal a su universo. Es más, en 1993 editó El último deseo, donde rescata varios de los cuentos de su primer libro y lo propone como canon oficial. A partir de ahí, solo los cuentos publicados en estos dos últimos libros serían el relato formal de Geralt de Rivia.

¿Y quién es este? Pues nada menos que el último de los brujos que camina sobre la tierra. Pero no piensen ustedes en el folklore clásico, porque en el universo de Sapkowski no es exactamente lo mismo. De hecho, sus brujos son esencialmente cazadores de monstruos, preparados para esta tarea desde su mismo nacimiento y hasta modificados genéticamente para ello.

Dueños de habilidades sobrenaturales y excelsos combatientes, los brujos son lo único que mantiene a raya a las fuerzas de la oscuridad. Pero algo ha pasado que ya no quedan tantos –de hecho, queda uno– y esta historia, la del último Witcher, es a lo que Sapkowski le ha dedicado largos años de su vida. Por el momento, la saga cuenta con ocho volúmenes (aunque son siete en su edición en español) y hoy día son furor internacional.

Tropezón no es caída

Pero esta no era la realidad a comienzos del siglo XXI. Aunque de alto éxito en su Polonia natal, la saga de Geralt de Rivia había tenido para ese momento muy poco alcance internacional.

Una película de 2001 y una serie de televisión de 2002 –ambas dirigidas por Marek Brodzki– tuvieron muy poco éxito (y son criticadas salvajemente por los fans incluso hoy día, incluyendo entre sus críticos al propio Sapkowski) al punto de que jamás han sido editadas en otro idioma que no sea el polaco. No parecía entonces que ninguna adaptación audiovisual fuera a lanzar a la fama a una saga que se perdía entre tantas otras de fantasía heroica. Pero llegamos entonces a 2007 y entra en juego CD Project.

El estudio de videojuegos presentó ese año The Witcher, no exactamente una adaptación de los relatos originales, sino una aventura nueva que tomaba en cuenta mucho de lo ya inventado por Sapkowski pero al mismo tiempo ponía lo que quería de su propia cosecha. En él, el brujo, que ha perdido la memoria, regresa a las tierras de Kaher Morhen solo para ver como un grupo llamado La Salamandra roba los secretos de los brujos y matan al último de sus discípulos; así Geralt se embarca en una gran aventura donde intentará recuperar sus recuerdos y vengar a sus compañeros.

Un año después de su lanzamiento oficial, el juego recibió la versión Enhanced Edition, corrigiendo varios errores de la edición original y mejorando muchos aspectos del mismo. El juego ha ganado renombre internacional y ha ganado más de 90 premios de la crítica. Adicionalmente, The Witcher entró a la historia al convertirse en uno de los 100 juegos más vendidos para PC de toda la historia con un récord de ventas de 1,2 millones copias alrededor del mundo. Y a partir de allí, el resto es historia.

En 2011 llegó The Witcher 2: Assassins of Kings, donde se continuaba la historia de la primera entrega, corrigiéndola y remodelando por completo el sistema de combate. Para 2015 llegó The Witcher 3: Wild Hunt y se considera la versión definitiva de la saga –toma en cuenta los propios libros de Sapkowski, creáse o no– donde el universo de Geralt de Rivia y su propia personalidad se construye por fin a un nivel mítico.

Fue considerado como Mejor videojuego del Año 2015 por variados medios especializados, además de catapultar a la fama a su empresa desarrolladora CD Projekt. Y Geralt de Rivia, por fin, era popular a nivel de ícono pop.

Orden de lectura

1- La espada del destino: colección de cuatro cuentos cortos.

2- El último deseo: Revisita los cuentos populares y las historias clásicas introduciendo al personaje de Geralt de Rivia.

3- La sangre de los elfos: Novela.

4- Tiempo de odio: Novela.

5- Bautismo de Fuego: Novela.

6- La torre de la Golondrina: Novela.

7- La dama del lago: Dos volúmenes. Novela.

8- Camino sin retorno: Colección de cuentos cortos.

9- Estación de tormentas: Novela.

Un nuevo intento

Netflix, cuándo no, fue quien se hizo con los derechos del personaje para un nuevo intento audiovisual que será una serie limitada a ocho episodios.

Henry Cavill –el más reciente Superman– será quien se ponga en la piel del último de los brujos, lo que ha generado beneplácito entre los fans al declararse gran jugador del juego. “Acabo de volver a rejugar The Witcher 3. Me encanta ese juego. Es un juego realmente bueno”, comentó durante las negociaciones por el rol principal.

Actualmente la serie se encuentra en plena producción y se espera su estreno para este mismo año. La guionista Lauren S. Hissrich –guionista y productora en las series de Netflix Daredevil y The Defenders– ha adelantado algunos aspectos mediante Twitter, pero sin brindar demasiados detalles.

El elenco no cuenta con estrellas demasiado reconocidas, aunque sí con veteranos de la TV como Lars Mikkelsen o MyAnna Buring, y se filmará en Europa, especialmente en la propia Polonia.