¿Quién es José González, el nuevo comandante en jefe del Ejército?

El general José Ariel González Spalatto asumirá como nuevo comandante en jefe del Ejército el lunes 18 de marzo en una ceremonia que se realizará a las 17 horas en el Comando General del Ejército.

Al igual que su antecesor el destituido Guido Manini Ríos, González es paracaidista militar y el 1° de febrero había pasado a desempeñarse como jefe de la División III del Ejército, ubicada en el departamento de Tacuarembó.

Tiene 57 años, nació en Rocha y fue quien junto a los generales Gustavo Fajardo y Alfredo Erramún integraron el Tribunal Especial de Honor que juzgó a Jorge “Pajarito” Silveira, José Nino Gavazzo y Luis Alfredo Maurente. El 15 de setiembre del año pasado, este tribunal consideró por unanimidad que los hechos por los que la Suprema Corte de Justicia condenó a Maurente como autor de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real no estaban lo “suficientemente aclarados, al existir la imposibilidad de reconstruir las situaciones que según se dice, ocurrieron hace 42 años” por lo que no había “elementos” que fundamentaran la “convicción” que los oficiales “faltaron a los códigos de honor” de la institución militar y lo declaró liberado de “culpabilidad”, aunque el presidente Tabaré Vázquez rechazó el fallo y no lo homologó.

En el caso de Silveira y Gavazzo -procesados por la SCJ por los mismos delitos que Maurente-, el tribunal militar rechazó que los retirados no le comunicaran a la Justicia penal que el coronel Juan Carlos Gómez (preso tres años y medio por la muerte del militante Roberto Gomensoro en 1973 en el grupo de Artillería N° 1) era inocente y resolvió, también por unanimidad descalificarlos por “falta gravísima”. Los fallos fueron apelados, confirmados por un Tribunal de Alzada el primero de febrero de 2019 y aceptados por Vázquez. Esto supone que ambos militares sean pasados a “reforma”, por lo que no pueden usar el uniforme ni su jerarquía.

González ingresó a la Escuela Militar el primero de marzo de 1980 y egresó a fines de 1983 con el grado de alférez de infantería. Está diplomado como oficial de Estado Mayor y participó en misiones de la Organización de las Naciones Unidas en Mozambique, integrando el contingente armado, y en Tajikistán como observador militar.

Además realizó cursos de operaciones cívico-militares en Estados Unidos, de gestión de las Fuerzas Armadas en sociedades democráticas en el Reino Unido y de alta estrategia para oficiales superiores iberoamericanos en España.

Asumió a la jerarquía de general el primero de febrero de 2015, el mismo día en que Manini Ríos fue impuesto como comandante en jefe del Ejército. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez fue director de la Escuela Militar y encargado del Instituto Militar de las Armas y Especialidades (IMAE). Antes, estuvo en la Dirección General de los Servicios.