El partido Cabildo Abierto empezó a constituirse en 2018 con una idea fija: impulsar el salto a la política de Guido Manini Ríos, por entonces comandante en jefe del Ejército. Por eso sus integrantes ven la destitución del general, ejecutada este martes, como una "feliz coincidencia" y tienen la expectativa de convencer a Manini de liderar la flamante agrupación en las próximas elecciones.

Este miércoles, pocas horas después de que Tabaré Vázquez cesara en su cargo al excomandante, los líderes de Cabildo Abierto –inicialmente llamado Movimiento Social Artiguista– realizaron una conferencia de prensa en la que reafirmaron la intención de postular a Manini Ríos a la Presidencia.

“Se hará el mayor esfuerzo para que Manini Ríos acepte ser candidato”, dijo el escribano Guillermo Domenech, presidente de la agrupación. Domenech afirmó que el militar que ahora pasó a retiro "está en condiciones" de presentarse y agregó que esperan su "confirmación" para comenzar a hablar de temas de campaña. Fuentes de Cabildo Abierto dijeron que el alejamiento del comandante en jefe "precipitó" la presentación en sociedad. El Observador pudo confirmar que el salón Mercosur del hotel Ibis, donde se realizó la conferencia, fue reservado de urgencia en la tarde del martes.

Domenech aseguró este miércoles en conferencia de prensa que Manini Ríos hizo un "enorme aporte" a Uruguay, "dedicando su vida a trabajar por una institución fundacional como es el Ejército nacional". Además, describió al excomandante como una persona con "don de mando, sencillez republicana y condiciones éticas que marcaron una impronta que quedará indeleble en la historia" de las instituciones uruguayas. "Ha demostrado una comprobada lealtad institucional, que no está dispuesto a callar frente a las injusticias y estará siempre junto al último de la fila", agregó el escribano.

"El Partido Cabildo Abierto y el Movimiento Social Artiguista declaran públicamente que se hará el máximo esfuerzo para que Guido Manini Ríos acepte ser nuestro precandidato a la Presidencia de la República Oriental del Uruguay por el período 2020 y 2025", expresó Domenech. Consultado por la prensa, aseguró que Manini Ríos quedó habilitado para hacer política una vez que fue destituido y pasó a retiro.

Aunque el general viene coqueteando con la idea de iniciar una carrera política, en las horas posteriores a su destitución remarcó que todavía no autorizó que nadie maneje su nombre como precandidato. "Al retirarme del servicio activo, si en el futuro entendiera que la trinchera política es la única que me permite lograr para la institución militar y para los mas frágiles de nuestra sociedad la justicia que no he podido lograr desde otro puesto de lucha, no renunciaré a recorrer todos los caminos posibles y necesarios", dijo en un video difundido este miércoles por el canal oficial del Ejército que luego fue eliminado por orden del Ministerio de Defensa.

Consultado sobre las declaraciones de Manini Ríos, Domenech afirmó que la agrupación política no está utilizando el nombre del general. "Estamos organizando a la gente para ofrecerle a quien consideramos una personalidad relevante y confiable una candidatura. El pueblo dirá", señaló el escribano, quien luego agregó que si el nombre del general había quedado atado a la propuesta del partido "mucho mejor". "En realidad, es nuestra aspiración, así que si quedó atado mejor", detalló.

La agrupación Cabildo Abierto ya se inscribió como partido ante la Corte Electoral y está listo para competir en esta elección. El grupo político estrenó su página web en enero de este año y en ella dio las primeras pistas sobre los postulados que identifican a sus integrantes, entre los que se encuentran militares retirados. “Somos un movimiento político de amplio contenido social inspirado en el Iderario Artiguista. Fundado el 29/11/18 por un grupo de ciudadanos orientales preocupados y comprometidos con el futuro de nuestro país. Los invitamos a unirse a nuestra causa por un futuro mejor”, expresa la agrupación en la página de inicio.

Presidencia informó este martes en un comunicado que al elevar el contenido de fallos del Tribunal Especial de Honor, Manini Ríos efectuó “graves” cuestionamientos al Poder Judicial. “La Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de derecho para el enemigo”, dijo y sostuvo que “el militar que es citado como indagado por la Justicia muchas veces es considerado culpable aún antes de ser juzgado, no tiene las garantías del debido proceso, y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes, y en muchos casos fraguadas o inventadas”.

Manini Ríos entiende que existe convicción de los integrantes de la Fuerza “de que la Justicia en muchos casos no ha actuado de acuerdo a los principios elementales del Derecho y que no ha habido juicios imparciales cuando los acusados fueron militares”. Por último, Manini Ríos argumentó que “muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas y sin las garantías del debido proceso”.

“La actitud asumida de censurar al Poder Judicial como lo ha hecho resulta absolutamente incompatible con el cargo en que venía desempeñándose”, sentenció el comunicado de Presidencia.