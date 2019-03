Manini Ríos: "No he autorizado a nadie lanzar mi candidatura"

El excomandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos dijo que no ha autorizado su candidatura por lo que no estará en el acto que organiza hoy el grupo Cabildo Abierto que lo postula para competir en las elecciones nacionales de este año. "No voy a estar. No he autorizado a nadie lanzar mi candidatura", escribió a El Observador en un mensaje de texto.

Manini se reunió este martes con el presidente, Tabaré Vázquez, quien le comunicó su destitución. El lugar de Manini lo ocupará José Ariel González Spalatto, quien tendrá el cargo de general del Ejército, según una resolución publicada por Presidencia y firmado por Vázquez.

Manini Ríos se retiró de la residencia de Suárez y Reyes sin hacer declaraciones y se trasladó en su vehículo oficial hasta el Comando General del Ejército, donde mantuvo una serie de reuniones con allegados en las que comunicó su destitución. Vázquez, en tanto, llamó al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien trasladó la noticia a varios dirigentes oficialistas.

En tanto, el grupo político Cabildo Abierto, en un principio lanzado como Movimiento Social Artiguista (MSA), propondrá este miércoles al excomandante en jefe del Ejército como candidato a la Presidencia de la República. Según supo El Observador, la agrupación tiene altas expectativas con respecto al anuncio, aunque aún no se han comunicado con Manini.

Fuentes de la agrupación informaron a El Observador que este miércoles habrá una conferencia de prensa en el hotel Ibis de Montevideo. Además, en un mensaje que circuló entre un grupo de militares se citó a una conferencia para anunciar que se le propondrá a Manini Ríos la candidatura a presidente de la República.

El Observador pudo confirmar que el salón Mercosur del hotel Ibis fue reservado de urgencia en la tarde de este martes. Según las fuentes, los organizadores del evento se contactaron directamente con el dueño del hotel.

La agrupación Cabildo Abierto ya se inscribió como partido ante la Corte Electoral y está listo para competir en esta elección, incluso con Manini Ríos como candidato para octubre, dijeron a El Observador dos integrantes de la agrupación. El presidente de esta agrupación, según figura en el acta de la Corte Electoral, es el escribano Guillermo Domenech.

El grupo político estrenó su página web en enero de este año y en ella dio las primeras pistas sobre los postulados que identifican a sus integrantes, entre los que se encuentran militares retirados. “Somos un movimiento político de amplio contenido social inspirado en el Iderario Artiguista. Fundado el 29/11/18 por un grupo de ciudadanos orientales preocupados y comprometidos con el futuro de nuestro país. Los invitamos a unirse a nuestra causa por un futuro mejor”, expresa la agrupación en la página de inicio.

Presidencia informó este martes en un comunicado que al elevar el contenido de fallos del Tribunal Especial de Honor, Manini Ríos efectuó “graves” cuestionamientos al Poder Judicial. “La Justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de derecho para el enemigo”, dijo y sostuvo que “el militar que es citado como indagado por la Justicia muchas veces es considerado culpable aún antes de ser juzgado, no tiene las garantías del debido proceso, y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles, sin pruebas fehacientes, y en muchos casos fraguadas o inventadas”.