"¿Si tuve cáncer por doparme? No puedo decir que no": Lance Armstrong tendrá un revelador documental

Tras el éxito cosechado por Netflix con The Last Dance, la serie documental de Michael Jordan y sus Chicago Bulls de la década de 1980, ESPN publicará el próximo domingo el documental sobre el exciclista Lance Armstrong.

El trailer de lo que será una nueva entrega de la serie de documentales 30x30 fue lanzado el pasado domingo. La dirección está a cargo de Marina Zenovich.

Armstrong padeció cáncer testicular en 1996, se recuperó milagrosamente y entre 1999 y 2005 escribió hazañas jamás escritas al ganar siete veces seguidas el Tour de France, la prueba más dura del deporte del pedal.

Pero todo fue un fiasco, recién confesado en enero de 2013 en una entrevista con Oprah Winfrey.

"La primera vez que tomé la hormona del crecimiento fue en 1996. La primera vez que me dopé creo que fue con 21 años. ¿Si tuve cáncer por doparme? No puedo decir que no", expresa Armstrong ahora, bien dispuesto a hacer nuevas confesiones.

"En mi primera temporada como profesional ya tomaba cortisona. El EPO era otro nivel. No quiero que sirva como excusa, pero todo el mundo lo hacía y yo hubiese ganado igualmente estando limpio", expresó con su proverbial soberbia.

Será este el tercer documental sobre Armstrong. El primero se hizo en 2013 y se llamó La Mentira de Armstrong, dirigido por Alex Gibney. El segundo fue Lance Armstrong, Stop at Nothing, del australiano Alex Holmes, en 2014. Después llegó la película, The Program (El Engaño del Siglo) de Stefen Frears en 2015.