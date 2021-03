Cae el CEO de Danone tras pulseada con fondos de inversión que le reclamaban mejores resultados

El consejo de administración de Danone “puso fin a las funciones” de su jefe, Emmanuel Faber, “con efecto inmediato”, tras varios meses de pulso con los accionistas sobre la estrategia del grupo agroalimentario francés, anunció la compañía esta semana en un comunicado.



Conocido por defender un capitalismo libre de cortoplacismo, más ecológico y más social, Faber estaba en los últimos meses en el punto de mira de los fondos de inversión que le reprochaban unos resultados menos buenos que los de sus rivales Nestlé o Unilever.



A la espera de encontrar un nuevo director general “de talla internacional”, “la continuidad operativa” del grupo la asumen una directora general, Véronique Penchienati-Bosetta, y un director general delegado, Shane Grant.

El anuncio fue recibido con una progresión del 5% de las acciones de Danone en la bolsa de París el lunes por la mañana.



Faber, de 57 años, era director general desde 2014 y con funciones de presidente desde 2017. Desde hace varias semanas, estaba en el punto de mira de los accionistas, que reclamaban la separación de ambas funciones para dar un nuevo impulso al grupo.



Gilles Schnepp, miembro del consejo de administración y ex dirigente del fabricante de material eléctrico Legrand, asumirá la presidencia.



Los fondos de inversión Artisan Partners y Bluebell Capital Partners querían la marcha de Faber y la suspensión de su plan de reorganización y reducción de costos.

Bautizado “Local First”, este plan, en curso de negociación con los sindicatos, busca, según la dirección saliente, que Danone sea más “ágil” y generar ahorros eliminando niveles de jerarquía. El programa prevé suprimir hasta 2.000 puestos de trabajo.



En 2020, la facturación del gigante agroalimentario francés cayó un 6,6%, a 23.600 millones de euros (US$ 28.140 millones), es decir unos 1.700 millones de euros (unos US$ 2.000 millones) menos que en 2019.



En un artículo de The Finial Times titulado El auge y caída del ex presidente de Danone, que abogaba por empresas sostenibles, los inversores dejan claro que su postura ante Faber no tiene que ver con la sostenibilidad.



“Nunca cuestionamos las inversiones conscientes de Danone, y nos preocupan mucho estos temas. Sus competidores, como Nestlé y Unilever, también hacen de eso una prioridad, pero tienen mejores resultados financieros. Nuestro problema con Faber no fue ideológico, sino operativo”, explicó Nicolas Ceron, integrante del fondo de inversión BlueBell Capital.

(AFP)