¿Te hacés tiempo para pensar? y ¿Cómo suena Uruguay?

Es día de Pícnic!, es día de parar por un ratito para leer con tranquilidad y, tal vez, darte tiempo para pensar. De eso quiero hablar hoy contigo: de la capacidad del ser humano de pensar críticamente, una habilidad que cada vez descuidamos más. Tal vez esta sea la más difícil de cultivar y me dirás que es una locura, porque en realidad estamos todo el día pensando. Pero una cosa es pensar críticamente y otra es lo que se te atraviesa constantemente por la cabeza: lo que tengo que terminar de hacer, el trabajo, lo que se cena esta noche, lo que me olvidé de comprar en el almacén. Estos son pensamientos volátiles y sirven para mantener la rutina diaria, porque es obvio que algo hay que cenar, pero no son pensamientos que necesariamente nos enriquecen. De esto leí bastante en esta nota (en inglés, pero Google Translate nos salva siempre): “La mejor manera de mejorar tu capacidad de pensar es dedicar tiempo a pensar. La mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados para pensar. Tenemos demasiadas reuniones. Demasiadas llamadas. Demasiadas prioridades. Demasiadas exigencias a nuestro tiempo. Sin tiempo para pensar y tomar buenas decisiones, nos apresuramos y tomamos malas decisiones. Y debido a que tomamos malas decisiones, nuestro valioso tiempo se agota aún más a medida que corregimos nuestras decisiones anteriores”.



Pensar de la manera en que la describe el autor es cosa seria y es una habilidad que no aprendemos, por lo general, ni en la escuela, ni en la universidad. Pensar críticamente nos permite hacer foco y liberarnos de una cantidad de “urgentes” que al final no son tales y que frecuentemente nos hacen entrar en un círculo vicioso de apurones que nunca terminamos de resolver.



A mí me cuesta mucho esto de hacerme tiempo, pero si hay algo que espero que me quede grabado luego de estos tiempos pandémicos de mayor aislamiento, es lo productivo que es reservar un momento cada día para no hacer más nada que pensar. Es impresionante las cosas que se te pueden ocurrir. Soy Carina Novarese y me gustaría saber cómo cultivás tu pensamiento crítico si me escribís por acá.