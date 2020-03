“Tenemos expectativas de que nazcan muchos terneros para primavera y aumente el stock”

–¿Qué balance hace sobre la 107ª Expo Durazno?

–Estamos muy contentos, porque salió todo muy fluido y muy bien, con un lindo ambiente en general, de cooperación entre el personal y las cabañas. Todo salió sin estrés. La exposición se va estirando en el tiempo, pero nosotros queríamos concentrarla para no obligar a la gente a venir a Durazno más de un día. Pero no tuvimos más remedio y la expo sigue teniendo un día más. Tratamos de mantener los costos y que la entrada y salida sea lo más ajustada para que la gente pueda disfrutar de la muestra sin tener que quedarse en Durazno. Tuvimos, en el primer día, una muy buena conferencia sobre las políticas agropecuarias contadas por los responsables de la política de futuro. Luego, se desarrolló un muy buen viernes con una pista Aberdeen Angus notable, con mucha participación de animales y un público impresionante, no solo uruguayo, sino que también brasilero, argentino y paraguayo. La exposición va teniendo una importancia y una trascendencia interesante. Los remates fueron mucho mejor que buenos. Creo que se hizo justicia con el material de primera que había. En Hereford, Braford, Brangus y todas las razas ovinas todo funcionó con fluidez. Se vieron muy buenos animales, y a los jurados les dio mucho trabajo ordenar la fila. Así que el balance es más que positivo. La exposición es una concentración de eventos y muchas veces no nos damos cuenta la cantidad de eventos que hay en conjunto. Eso hace que no se vea la cantidad de gente que trabaja para que todo salga bien y coordinado.

–Ya que mencionó el tema de la conferencia, que convocó a mucha gente, ¿qué expectativas genera este nuevo gobierno?

–Creo que muchas. Nosotros, en la sociedad rural, reclamábamos un cambio. Un cambio que viniera de cualquier signo, ya sea del oficialismo o de la oposición. Ganara el que ganara, teníamos que tener un cambio. En el camino que vamos, Uruguay es un cementerio de empresas privadas. De verdad ha sido una tristeza ver cómo los productores, sobre todo los más chicos, han tenido que cerrar. Sobre todo los que más invierten e integran cadenas de valor, como la lechería o el arroz, que han dejado la actividad. Ellos son los que más invierten, más dinamizan y los que más mano de obra generan. Y fueron ellos los que tuvieron que dejar la actividad. Por eso necesitábamos un cambio y creo que esta es una respuesta. El cambio por el cambio siempre es bueno, particularmente cuando vemos que hay un cambio en la filosofía como lo escuchamos de boca de los responsables de la política agropecuaria. La convicción de que Uruguay está caro, que el sector agropecuario no puede con los costos que tiene, que tenemos que insertarnos en los mercados mundiales sin buscar ideologías. La idea de que haya una política de combustibles es lógica, que no tengamos que subsidiar nada y a nadie, a ninguna empresa en particular. Eso ha hecho que muchos productores estén por debajo de la línea de rentabilidad por causas ajenas al sector. Que haya políticas más racionales en materia de colonización y de sanidad animal. Siempre es bueno que haya un cambio. Vienen orientaciones nuevas, filosofías nuevas. Como lo vimos reflejado acá, que exista un ámbito de diálogo, de apertura, de escuchar y con la vista puesta en la rentabilidad de las empresas. Esa visión de que a las empresas hay que quitarle todo lo que puedan ganar, ha logrado sacar a una cantidad de empresas de sector. El camino correcto es la visión de que las empresas tienen que ganar para generar ingresos para el productor, para sus empleados y para el Uruguay entero. No significa tomar partido por nadie, es dejar hacer. Dejando hacer creo que va a ocurrir mucha cosa. En la filosofía, que va mucho más allá de las expectativas de la política agropecuaria en sí misma, en los valores que hacen a una sociedad, como la libertad del individuo, la libertad de mercados, los derechos, el velar por un país que vuelva a encaminarse, en valores que hicieron que este fuera el mejor país para vivir durante muchos años. Tenemos que recuperar la formación de valores que hemos perdido durante mucho tiempo por, entre otras cosas, el asistencialismo. Hay que recuperar la vocación de trabajo. Todos tenemos que estar enmarcados en esa filosofía, incluido el sector agropecuario y el urbano. Hay que dejar atrás todas las disputas y las peleas electorales y encarar el único norte común, que es el de la felicidad de todos los uruguayos.

–Cómo médico veterinario, ¿qué se puede esperar que pase con el stock vacuno durante 2020?

–Tenemos una expectativa grande en que va a haber una muy buena preñez. Se entoraron muchísimas vacas. La gente, casi en el límite del desarrollo de las vaquillonas y de la dentición, entoró todo lo que pudo en vacas y por eso hay mucho ganado servido. Eso también estuvo motivado por los valores que tuvo la cría y la reposición durante todo este tiempo. Con las lluvias de enero y algunas medidas de manejo, va a haber un índice de preñez razonablemente bueno, así que tenemos muchas expectativas de que nazcan muchos terneros para la primavera, y que aumente el stock vacuno.

–En julio estará jurando nuevamente los Hereford en Expo Palermo, la exposición ganadera más importante de Argentina. ¿Qué significa eso?

–Para mí la primera vez fue una honra tremenda, la segunda ya es un halago. De alguna manera, es reconocer que no estuvimos tan mal la primera vez. De verdad que es un halago tremendo. También es un reconocimiento a los criadores uruguayos, porque elegir un jurado extranjero y mirar a Uruguay siempre es un reconocimiento al trabajo que se hizo en general. Personalmente significa mucho, porque he aprendido mucho de mis padres y de mis hermanos. Soy parte de una empresa familiar que hoy me toca a mí representar, pero mucho se lo debo a mis padres y mis hermanos. Capaz que es hasta un poco sensible de más, pero lo encuentro muy conmovedor. Mi abuelo iba a comprar toros a Palermo, así que estar dentro de esa pista por segunda vez significa mucho para mí. Es realmente maravilloso.

–¿En qué medida se pueden comparar el rodeo argentino con el uruguayo?

–Son rodeos muy diferentes. La composición del argentino son básicamente de Aberdeen Angus para producr novillos y terneros muy precoces. En Uruguay, hay una base Hereford, ahora con muchos cruzamientos con Angus, pero necesitamos carcasas grandes, más pesadas, con mucha información objetiva. Acá seleccionamos más objetivamente y los EPD’s creo que tienen más relevancia. Buscamos un biotipo más grande, más magro, más para una res exportadora, porque exportamos el 70% u 80% de lo que producimos, al revés de Argentina que la mayoría se lo comen.

Perfil

Datos:

Santiago Bordaberry Herrán es el quinto de nueve hermanos (siete varones y dos mujeres). Vive en Durazno desde la década de 1980, pero nació en Montevideo.

Familia:

Está “felizmente” casado y tiene tres hijos: uno médico, una casi agrónoma y otra a mitad de estudios en la carrera de veterinaria.

Profesión:

Médico veterinario.

Otras responsabilidades actuales y anteriores:

Es socio de la empresa familiar integrada por sus hermanos, denominada El Baqueano, una cabaña de Hereford astado. Por tercera vez preside la Sociedad Rural de Durazno, lo que “me llena de orgullo”.

Pasatiempos:

Le gusta tirar con arco y flecha. La fotografía es un hobbie que comparte con todos los integrantes de su familia y la practica en la estancia, la cual considera “el lugar más lindo del mundo”.