“En 2019 hubo una clara señal de productores que se hicieron de vientres para aumentar el rodeo”

–¿Cómo visualiza al 2020?

El año comenzó con todos los sinsabores de mercado que hubo sobre fin de año y en enero, pero para el remate de febrero de Plaza Rural la oferta nos sorprendió a todos, más de 12.200 vacunos, lo que superó por 1.000 cabezas a los animales del remate de febrero de 2019. Estamos con un mercado que se viene estabilizando, un mercado que se sigue mostrando comprador. Las aguas benditas vinieron y nos bajaron las pulsaciones a todos. Creo, honestamente, en lo que refiere a febrero puntualmente, que tenemos más haciendas que el año pasado, independientemente del remate de Plaza Angus que vamos a realizar el viernes 21 en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en donde vamos a rematar 3.500 reses más. Visualizo un 2020 que no va a tener la violencia que tuvo el mercado durante 2019, porque eso fue histórico, pero va a ser un año con un mercado de carnes muy abierto a Uruguay, muy bueno, con negocios nuevos que van a sustituir parte de la cuota 481, incluso negocios que van a ser hasta mejores, con una menor participación de China, entre comillas, porque las proteínas no se hacen en un laboratorio. Pero soy realmente optimista.

–¿Cómo proyectó el año Plaza Rural?

–Tenemos programados 13 remates, teniendo en cuenta que en enero no realizamos ninguna venta. En febrero vamos a tener dos subastas. Marzo y abril son meses en los que hacemos dos remates. Luego, haremos un remate mensual hasta diciembre.

–¿Y cómo podría afectar el brote de coronavirus al mercado?

–Hoy no es un problema, no lo creo. En Argentina apareció una persona contaminada y eso nos hace abrir los ojos, mirando con recelo todo lo que pasa. Desde el punto de vista económico, sin dudas que para China es un gran problema. Para el ser humano ya es un gran problema y para China puntualmente lo es. Es el foco. Quiera Dios que se pueda dominar y parar. Pero no veo, hoy por hoy, que afecte a la ganadería uruguaya.

–Con una notoria apuesta a la cría, ¿qué cree que podría pasar con el stock vacuno?

–Soy un gran hincha de aumentar el stock vacuno. Muchas veces hablamos sin saber de la exportación en pie, pero hay que decir que esta operación tiene un tope, y en 2019 se exportó la mitad de lo permitido. Es un tema que hay que mirar de los dos lados, porque un productor que logra por sus terneros en el entorno de US$ 500, es un productor que va a seguir apostando a aumentar su rodeo. Por el contrario, un productor de un ternero de US$ 200 directamente lo corremos del campo y deja de producir terneros. Por otro lado, es histórico que subió el valor de la ternera en 2019. Eso marca la mentalidad de producción, hubo remates en los que la ternera superó al valor del ternero. Eso significa que en 2019 hubo una clara señal de productores que se hicieron de vientres para aumentar el rodeo.

–¿Qué rol juega la exportación en los remates por pantalla?

–En el momento que alguien tiene que completar un barco, el exportador que no encuentra el ganado que busca en el campo, salen a los remates a buscarlo. La exportación, con todo, tuvo una cierta actuación en los remates de 2019. Sin dudas no se quería mostrar mucho, pero en mayor o en menor medida tuvo su actuación.

–¿Qué valor puede esperar un productor por sus animales?

–Ojalá lo supiese yo, para ver si compro o vendo ganado. Creo que los precios se van a ir equilibrando. Hoy hay una baja de valor de los mercados de 20% o 25% respecto a lo que se estaba pagando por la hacienda. Calculo que se van a estabilizar y tender a subir en el corto plazo.

–¿Qué implicancia podría llegar a tener el cambio de gobierno en la ganadería?

–Las expectativas están creadas por todo lo que uno va viendo al escuchar hablar al futuro presidente y a (Carlos María) Uriarte. Sin dudas que todos apuntan al agro que, en definitiva, es el producto genuino del país. Yo lo veo, la verdad, con muy buenos ojos.

–Asumió la presidencia de Plaza Rural... ¿con qué objetivos cumplidos quedaría satisfecho?

–Desde la interna de Plaza Rural siempre nos vamos poniendo nuevas metas. Cuando logramos una, nos proponemos la siguiente. Hoy hay cuatro o cinco innovaciones que estamos estudiando. De 20 ideas distintas quedaron cinco y las estamos desarrollando. Las expectativas son de crecimiento, tanto en la parte interna como en la parte comercial. El grupo que se ha armado es lo que hace que el consorcio realmente funcione. Discutimos siempre en pos de mejorar. Mi refrán de cabecera es: “Lo mejor está por venir”, así que no le pongo techo al objetivo.

El perfil

Datos: Nació el 1° de setiembre de 1954, en Las Piedras, Canelones.

Familia: Está casado con Marta Indarte. Tiene dos hijos, una de 37 años y uno de 33.

Actividad: Es director del escritorio rural Ramos & García Agronegocios. También es productor ganadero y agrícola.

Formación: Es rematador, aunque no ejerce. Es técnico agropecuario recibido en la UTU.

Gustos: Es hincha de Peñarol. Su hobbie preferido es la pesca en altamar.