¡Tenemos que regar!

Por Luis Romero Álvarez, especial para El Observador

En Uruguay, regar usando agua a presión (no por gravedad desde represas), usando cañón o pivot, cuesta unos US$ 3 por cada milímetro de agua regado por hectárea. Eso es tan caro que nos lleva a ser el país donde casi no se riega nada; cualquiera que haya volado regularmente sobre el Cono Sur habrá podido ver círculos marcados en el suelo hasta en los confines de Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina que corresponden a pivots regando... aquí nada. Esto sucede porque para ponerle presión al agua hay que usar energía en un motor (electricidad o gasoil) y al ser la energía carísima en Uruguay todo lo demás queda trancado.

Es difícil medir la gravedad de esta situación y el daño que le causa al país... cortando grueso, el riego permite duplicar la producción de lo que sea que se planta y además estabiliza resultados bajando el riesgo climático y así mejora el atractivo de la inversión.

Por ejemplo, como no podemos regar producimos poco maíz por hectárea (unos 6.000 a 7.000 kilos en vez de 15.000) y así el costo local es caro y finalmente se produce poco y se importa a alto costo lo imprescindible de este grano, que es el preferido de todos los animales no carnívoros.

Por culpa de esta falla en la producción local, nuestras producciones de cerdos y aves no consiguen alcanzar altos niveles de competitividad satisfactorios y terminamos importando más de US$ 100 millones de carne de cerdo desde Brasil en vez de ser fuertes exportadores de este rubro

Esto nos cuesta puestos de trabajo que no generamos, impuestos que no se pagan al gobierno, etcétera.

Pero, ¿por qué es tan caro regar acá? Tomemos el caso de la energía eléctrica. A grandes trazos, a UTE le cuesta US$ 52 el megawatt producido, lo vende a US$ 159 a las empresas y a US$ 269 dólares a las familias. ¡Menos mal que UTE es nuestra! Pero hay un excedente de 15% de la generación que UTE lo exporta a Argentina a US$ 72 el megawatt. Todos los que han estudiado algo de marketing, saben que lo ideal es segmentar el mercado cobrando distinto a clientes distintos. Por eso UTE separa a empresas y familias y les cobra distinto. Pero yo propongo que segmente de nuevo dentro de Uruguay y a los contadores de electricidad de las bombas de riego les cobre la tarifa argentina hasta que se consuma aquí en ese uso todo el excedente del 15% que se exporta y más si se puede producir más electricidad a menos de US$ 72 de costo. De esta forma, UTE facturará lo mismo con su mismo costo, pero ese 15% de energía que producimos permitirá duplicar la producción del país en cada hectárea que se riegue. Será como agrandar el país sin costo, sino usando bien lo que ya tenemos.

Incorporar riego y así agrandar de facto el área en producción es clave para granjeros y lecheros, por ejemplo, tanto que el lema del MGAP debería ser “cuanto más chico, más riego”.

También para el sector arrocero poder bajar el costo del bombeo eléctrico ayudaría mucho a este sector que está enfrentando serias dificultades desde hace años.

Acá no hay nada que invertir ni que subsidiar. Sólo hay que hacer lo que cualquier buen padre de familia haría: usemos los recursos disponibles baratos en casa que mucho los precisamos, en vez de entregarlos a otros en el exterior.

¿Por qué cuesta tanto hacer algo tan simple?

Al darle costo argentino a los contadores eléctricos de las bases de bombeo estamos segmentando el mercado y dando otro precio distinto a otro cliente distinto que generará externalidades muy positivas para toda la sociedad (aumento de producción directa y mejora en otras cadenas productivas como cerdos y aves que hoy están extremadamente comprometidas).