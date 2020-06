“Vamos a intentar que Angus aporte todas sus virtudes en toda la cadena”

¿Por qué aceptó presidir la gremial y qué significa?

Acepté porque entiendo que todos debemos hacer nuestro aporte cuando nos toca el momento, hacernos cargo, como otros en el pasado, está bueno asumir el compromiso bajo la idea de sumar y contribuir junto al equipo de la comisión directiva y de la SCAAU al desarrollo de la raza y de la ganadería del país. Y es un honor, por lo que significa Angus como raza, y en lo personal por los años que llevamos vinculados familiarmente a la cría de la misma.

¿Cómo definiría su vínculo con la raza?

Como un vínculo de cariño y respeto a una raza de la que siempre estuve cerca, desde que nací, ya que mi padre la incorporó a la empresa en 1960 y siempre nos inculcó sus virtudes, así como el entusiasmo por ir trabajando en su mejoramiento. Como criador a nivel personal es un vínculo de muchos años, que me permitió conocer gente valiosa y desarrollarme como persona. En síntesis ha sido un vínculo muy cercano, de respeto, parte importante de mi vida y también de entrega personal.

¿Qué intentará plasmar en su presidencia?

Hay una línea de acción que se mantiene de forma consciente, como una manera de darle continuidad a las cosas junto con una renovación siempre necesaria e importante. De todas maneras los desafíos van cambiando y cada uno tiene su impronta personal, que está bueno que se dé para generar nuevos impulsos e ir fijando nuevas metas. Intentaremos estar más cerca del criador comercial y ser también colaboradores de la industria en el agregado de valor del producto mediante nuestro programa de certificación. Aprovechando el posicionamiento que tiene Angus hoy en la ganadería del país, vamos a intentar que la raza Angus aporte todas sus virtudes en toda la cadena, desde la cría, mejoramiento genético, hasta en la etapa industrial. Bajo ese concepto es que vamos a trabajar e intentar aportar ideas.

¿Qué hace y qué planes tiene la carne con marca Angus?

Somos conscientes de que quizás Angus sea una de las marcas de carne más importantes del mundo. El consumidor ya tiene incorporada la marca asociada a la idea de calidad y por eso está dispuesto a pagar más por el producto. Nuestro plan es ser consecuentes y cumplir con esa promesa de marca, tenemos que cuidarla para que el consumidor final la siga eligiendo y esté dispuesto a pagar más. Desde la SCAAU participamos en ese proceso mediante nuestro programa de Carne Angus Certificado. En ésta línea de agregado de valor, creo que Angus ya le está haciendo un muy buen aporte a la ganadería del país, y un buen ejemplo es lo que surgió de la Auditoría Nacional de la Carne de 2013, donde si uno analiza el aporte que se hace por raza de forma independiente, Angus hace en la mayoría de los casos un aporte por encima del promedio de la muestra analizada, en conformación, peso de canal caliente, marmoreo, área de ojo de bife y dentición, entre otras.

¿Por qué quien decida vincularse a la gestión ganadera o potenciar la calidad de su sistema debería poner el foco en el Angus?

Angus tiene muchas virtudes como raza, desde su facilidad de parto, rusticidad, habilidad materna, precocidad, pero intentando resumir la idea una de sus mayores virtudes es que hace todo bien en todos los eslabones de la cadena, es decir, es funcional a la hora de pensar en una vaca que haga su trabajo a bajo costo, sus terneros tienen buena velocidad de crecimiento y ofrece un producto de alta calidad que es una marca a nivel mundial reconocida y demandada por el consumidor final. Si uno se imagina todo el proceso, la raza Angus siempre está aportando valor, en todo momento, es muy completa y eso creo que genera una de sus mayores fortalezas, más allá de sus virtudes puntuales. También tiene una gran plasticidad, que se desempeña muy bien en distintos ambientes y exigencias, desde la terminación a pasto como también una buena eficiencia de conversión y ganancia diaria en un corral, todo lo cual le da al productor más alternativas a la hora de pensar su sistema y su forma de comercialización.

¿Qué perspectivas avizora para el sector ganadero?

Creo que la ganadería de Uruguay ha tenido una evolución positiva en los últimos años. Por poner algunos ejemplos, se ha bajado la edad de faena, hemos incorporado nuevas tecnologías, se ha mejorado la recría, tenemos una industria muy profesional, se ha detectado una mejora en lo que tiene que ver con el producto de acuerdo a los resultados de la Auditoría Nacional de la Carne, incorporamos la trazabilidad individual obligatoria, hay un estatus sanitario a nivel país muy bueno. Ahora bien, cuando pensamos para adelante, se avizora que tenemos temas importantes sobre los que hay que trabajar y ponerle pienso para tratar de ser un país ganadero de vanguardia y hasta, por qué no, que marque el rumbo en algunos aspectos. Tenemos un tema macro y vital, que es tener al medio ambiente más presente a la hora de definir estrategias de producción, primero por un tema ético, y segundo para hacer sustentable el sector agropecuario del país a largo plazo. Tenemos que trabajar sobre el bienestar animal, incorporarlo en nuestros hábitos de trabajo, también vamos a tener que incorporar temas que quizás los vemos lejanos en nuestra posición en la cadena, como lo es formar una marca y cumplir con esa promesa. Deberíamos profundizar el sistema de trazabilidad de manera práctica, que sirva como base para agregar valor en relación a otros atributos. También se avizora un desafío a nivel del consumidor y sus hábitos o exigencias, ya no somos ajenos a que las nuevas tecnologías y tendencias nos den un sacudón, como le ha pasado a muchos rubros que tuvieron que replantearse su estrategia. También en la interna me imagino que cada día más se incorpore un mejor uso del pasto, ya hay un movimiento importante con el PRV (Pastoreo Racional Voisin) que creo nos va a aportar mucho, con el desafío cultural de ir incorporando esos conceptos que no solo tienen que ver con mayor producción, en el fondo tienen una base que apunta a la sustentabilidad del recurso.

El perfil

Datos: Tiene 40 años. Desde los 26 ha tenido responsabilidades en la gremial de criadores de la raza Angus, en la que venía ejerciendo como vicepresidente.

Actividad: Integra un emprendimiento ganadero familiar con cabaña en la raza Aberdeen Angus (Las Morochas).

Cría: Hace 23 años que cría Aberdeen Angus y fue jurado de la raza en diversas exposiciones.