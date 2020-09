"Vos no nos vas a tocar, milica de mierda": militares se resistieron a arresto y fueron condenados

La Justicia condenó a dos integrantes de la Armada y a un aspirante del Ejército por resistencia al arresto, en uno de los primeros casos en los que se aplica este delito que fue aprobado en la ley de urgente consideración en julio.

El sábado pasado en la madrugada llegaron en un auto a la explanada de la Intendencia de Montevideo los dos integrantes de la Armada junto a otras personas y pusieron música a alto volumen, que se escuchaba a través de parlantes amplificadores, y empezaron a tomar alcohol.

Dos policías eventuales que custodiaban la zona les pidieron que bajaran el volumen de la música. Los hombres accedieron, pero minutos después volvieron a subirlo, por lo que los efectivos reiteraron el pedido.

Al lugar llegó un móvil policial a raíz de una denuncia que realizó un vecino por ruidos molestos. Los funcionarios pidieron a los hombres que salieran del vehículo, pero ellos reaccionaron de forma agresiva, dijeron que eran militares y que no bajarían la música; los acompañantes se alejaron.

Una de las funcionarias policiales le solicitó al ahora condenado que cerrara la puerta del auto pero él le respondió de forma violenta: “Vos, milica, no me vas a decir lo que tenemos que hacer, nosotros somos militares, vos no nos vas a tocar, milica de mierda, no voy a cerrar nada la puerta”, dijo, según consta en la acusación que presentó el fiscal de Flagrancia, Rodrigo Morosoli.

El otro policía lo registró y los hombres empezaron a insultar. “Nosotros somos militares, no te dejes tocar por estos botones, estos milicos de mierda no nos pueden pasar revista”, dijo uno de ellos.

En ese momento varias personas se acercaron al lugar, entre ellos el tercer imputado, un joven de 22 años que no conocía a los ocupantes del auto pero se acercó corriendo para impedir la detención, diciendo además “los vamos a hundir, están grabados” y dijo ser cabo del Ejército. Siguió tratando de impedir la detención de los hombres mientras gritaba: "Yo soy sobrino y ustedes no saben de quién, por lo que los voy a hundir”.

Finalmente fue detenido y en fiscalía admitió que no era cabo, sino aspirante del Ejército.

Uno de los imputados se resistió al registro, le dio un golpe en la cara al policía e intentó quitarle el arma de reglamento. El otro hombre también impidió la actuación policial y quiso evitar el arresto de su compañero.

Mientras tanto, seguían gritando que no podían detenerlos porque eran militares, aunque fueron reducidos y trasladados a la seccional.

Los hombres fueron condenados en un proceso abreviado por delitos de lesiones personales especialmente agravadas en reiteración real, resistencia al arresto con una pena de ocho y seis meses de prisión para cada uno, que cumplirán bajo libertad a prueba. Deberán presentarse en la seccional de su domicilio, prestar servicios comunitarios y cumplir con un programa de tratamiento de la violencia.

El hombre que intervino para evitar la detención fue condenado por un delito de resistencia al arresto especialmente agravado a la pena de seis meses de prisión, sustituidos por el régimen de libertad a prueba por el mismo plazo y cumpliendo las condiciones asignadas para los otros imputados.

En cuanto a la participación en las Fuerzas Armadas, en este caso hay una condena de la Justicia y se les dará la baja a los involucrados.

Nuevo delito

El delito de resistencia al arresto, que se añadió al articulo 173 del Código Penal, aplica a quienes ejercen resistencia física al arresto, y será castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión. También se castiga al que intenta impedir la detención de otra persona.

Además, si en la resistencia al arresto se agrede o atenta contra la autoridad pública, la pena será de seis meses a cuatro años de prisión.