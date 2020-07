18 de julio de 1830

Un recuerdo en la vida cotidiana

Me parece que somos muchos los orientales que no olvidamos nuestras fiestas patrias. Han estado presentes en nuestras vidas de escolares y quedaron después para siempre en nuestra memoria. Desde niños aprendimos lo que no se olvida: somos ciudadanos de un país libre e independiente. Del antiguo virreinato del Río de la Plata nos desprendimos pronto y la pintura de Blanes nos muestra con la visión del artista, la alegría de una jornada que pasó a formar parte de nuestra historia.

En 1830 ya habían pasado muchos hechos históricos que son los antecedentes de un tiempo único e irrepetible. Algunos tuvieron lugar en nuestros campos. Me he conmovido al observar algunos sitios. En ellos jóvenes y padres de familia, dejaron sus vidas. Ellos intuyeron a la patria naciente y nos la legaron.