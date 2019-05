41 animales muertos aparecieron en la costa de José Ignacio

En la costa de José Ignacio fueron econtrados 41 animales muertos este fin de semana. En un tramo de apenas 50 metros, desperdigados por la arena, aunque cerca unos de otros, se hallaron 28 pingüinos, una tortuga marina de más de 100 kilos, cinco albatros, cuatro petreles y tres lobos marinos, según publicó el diario El País y confirmó El Observador.

Según contó a Richard Tesore, fundador y responsable de la ONG SOS Rescate Fauna Marina, de Punta Colorada, dos de los pingüinos estaban cubiertos por una sustancia oleosa, que puede ser aceite o petróleo, pero los demás animales estaban limpios. Otros estaban enredados en tanzas y cuerdas de pesca, y además de los animales se encontró una alta cantidad de basura.

De todas formas, Tesore prefirió no arriesgar una conjetura sobre las causas del hallazgo. "Los pescadores locales nunca habían visto una cantidad de animales así tan cerca unos de otros, porque aunque estaban separados, los encontramos en un tramo muy corto de la costa", explicó, además de definir al suceso como "extraño".

El responsable de la ONG dijo que "hay un problema", aunque no sabe concretamente cuál es. "Aunque si uno mira, esto es una tendencia mundial", manifestó sobre lo que considera una de las llamadas de atención de la situación medioambiental.

Este hallazgo fue el más numeroso, pero no el único de las últimas semanas, en las que se han encontrado tortugas marinas muertas. Este fin de semana aparecieron también algunos albatros en San Luis, en el departamento de Canelones, y pingüinos en Punta del Este.

Tesore indicó que esta es la época del año en la que algunas especies realizan sus migraciones, y no es tan raro encontrar algunos ejemplares muertos en la costa, en particular jóvenes que no soportan el camino o se separan del resto. Pero la cantidad de animales y la mezcla de especies son lo que llaman la atención en esta instancia.

Los animales fueron retirados por la ONG, y a algunos se les realizarán autopsias con la intención de determinar por qué aparecieron en José Ignacio.