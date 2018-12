Aparecieron unos 80 lobos marinos muertos en José Ignacio

Unos 80 lobos marinos aparecieron muertos en las playas de José Ignacio. El director de Limpieza de Maldonado, Fernando Servetto, descartó en diálogo con El Observador que el hecho tuviera relación con el derrame de petróleo que hubo la semana pasada.

"No tiene nada que ver una cosa con la otra. Me bajé, miré, revisé y no están empetrolados", confirmó Servetto. "Algunos lobitos hasta quedaron pelados de estar adentro del agua", añadió.

El vertido de petróleo se produjo durante una maniobra de descarga de crudo en la terminal este de Ancap y se originó cuando uno de los manguerotes que conecta los tanques del buque con la boya petrolera se rompió. El petróleo que se fugó del manguerón averiado de la boya de José Ignacio traspasó la barrera de contención que había sido puesta mientras se sustituía la parte dañada y volvió a aparecer este domingo en las playas Punta Piedra y Balneario Buenos Aires de Maldonado.

El director de Limpieza de Maldonado informó que a esta hora unos 30 trabajadores de la Intendencia de Maldonado y Ancap se encuentran limpiando la zona para que quede en condiciones y se están retirando los lobos marinos.

"No hay que creer psicosis en la gente", enfatizó Servetto. "Todos los años aparecen lobos muertos en la zona. Es una coincidencia", puntualizó.

Por su parte, Richard Tesore, de la ONG S.O.S Rescate Fauna Marina, dijo a El Observador que es "un poco raro" que la aparición suceda en el mismo momento que hay una derrame de petróleo. "La mayoría de las especies que aparecieron son lobos finos que pierden la aislación térmica cuando hay presencia de hidrocarburos", explicó. "No sabemos si está vinculado, hay muchas conjeturas y en los próximos días se verá", añadió.

El integrante de la ONG explicó que las consecuencias del derrame de petróleo no tienen por qué ensuciar a los animales. "El producto se puede precipitar al fondo y generar contaminación en la cadena alimenticia", dijo. Tesore mencionó además que la organización sigue recibiendo fotos de pescadores que "recogen las líneas de pesca y están totalmente empetroladas". La contaminación en el agua es "bastante importante", aseguró.