90 minutos para decidir tu realidad

Hola Emanuel. Te doy la bienvenida al Pícnic! de hoy que, contra viento y marea (humedad y frío incluidos) se empeña en acercarte unos minutos para pensar y unos cuantos más para disfrutar. El tema de la atención pegó fuerte la semana pasada y además de todos los mails que me enviaron los lectores, también el “destino” -que lo dicta internet, claro está- me puso en el camino varios artículos y miradas sobre el ser humano y su escaso poder de concentración. Hace casi 100 años, un señor con mucha imaginación y desesperado por ganarle al tiempo perdido, inventó un casco al que llamó “The Isolator” (en inglés algo así como “el aislador”). El hombre se llamaba Hugo Gernsback y hoy se lo considera uno de los padres de la ciencia ficción, ingeniero, editor e inventor de aparatos tales como el espejo electrónico luminoso, el peine masajeador o las television googles. En su afán por imaginar y crear más, Hugo intentó ponerle freno a los múltiples distractores de la vida moderna, que ya era moderna en 1920.



El casco era casi una herramienta de tortura y nunca tuvo éxito, pero demuestra que incluso cuando todo parecía transcurrir de forma lenta, nosotros los humanos ya dejábamos que todo nos distrajera. Todo esto lo aprendí gracias a una serie de Vox, La Mente, en pocas Palabras, dos temporadas de capítulos cortos (20 minutos) y contundentes que se pueden y deben ver en Netflix. La primera entrega de la segunda temporada se centra en la atención humana, y fue un enorme alivio saber que la ciencia ha confirmado que somos seres dispersos -logramos concentrarnos de verdad no más de 90 minutos seguidos- y que eso viene de mucho antes de que existiera celulares y pantallitas por todos lados.



Luego de mirar este capítulo me pregunto qué batallas debemos dar y cuáles no con respecto a la atención, porque el peligro de intentar concentrarse con todas nuestras fuerzas es que nos volvamos impermeables a lo que sucede a nuestro alrededor. El peligro de la concentración perfecta, que no existe como la misma perfección, es que nos perdamos el bosque por el árbol. El peligro contrario, el de la dispersión exagerada, es que nunca podamos ver las bondades del árbol.



En cualquier caso, dicen los expertos, los humanos no fuimos creados ni hemos evolucionado para la multitarea (multitasking), un término que se comenzó a usar en el mundo de la computación en los años 60 para describir programas que funcionan simultáneamente. El cerebro humano no puede leer con atención un texto y al mismo tiempo pensar en la lista de pendientes, pero por alguna razón nos engañamos pensando que sí. No podemos chequear el mail cada dos segundos, luego el Whatsapp y seguir escribiendo un texto inteligible e inteligente sobre cualquier tema. Mucho menos pensar con detenimiento sobre algo o alguien, mientras que hacemos todas estas multitareas.



Así que será cuestión de aprovechar de verdad los 90 minutos seguidos de potencial concentración para elegir hacer lo que: 1) tenemos que hacer 2) lo que queremos hacer. Y en el camino buscar un equilibrio entre el pensamiento concentrado y la percepción de lo que sucede a nuestro alrededor, porque ahí están nuestros los otros humanos y así se vive la realidad que cada uno construye desde su perspectiva. Soy Carina Novarese y es siempre un honor que me dejes acompañarte en este rato de lectura; siempre leo tus puntos de vista si me respondés este mail.