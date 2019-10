A días de juntarse con Fernández, Martínez dijo que se sentaría a “construir política” con Bolsonaro

A dos días de viajar hacia Buenos Aires –donde se reunirá con el candidato peronista Alberto Fernández–, Daniel Martínez dijo que no tendría problema en sentarse a conversar con el presidente de Brasil Jair Bolsonaro en caso de ser electo presidente.

Si bien admitió que no le gusta “para nada” el gobierno de Bolsonaro, sostuvo que fue "el elegido por el pueblo brasilero" y que se deberán buscar políticas que beneficien a ambos países.

Prensa FA

“A mí no me gusta para nada y las encuestas dan que al 93% de los uruguayos tampoco. Ahora bien, es el presidente de los brasileños y si me tengo que sentar a construir una política que le sirva a los dos pueblos, me sentaré con él a construir una política para los dos pueblos”, expresó el candidato del Frente Amplio.

Martínez viajará este fin de semana a Buenos Aires para realizar un acto con los uruguayos residentes en Argentina, pero aprovechará la instancia también para reunirse el lunes con Alberto Fernández, a quien todas las encuestas pronostican como vencedor en las elecciones del país vecino.

En conferencia de prensa en Melo (Cerro Largo), el exintendente de Montevideo contó que le envió a Fernández tres temas que le “interesaría” abordar en el encuentro: economía de frontera, medioambiente, y complementariedad industrial.

Prensa FA

Martínez dijo que para la frontera se debe pensar en “equilibrios de ambos lados que no terminen destrozando las economías”, y recordó la exoneración en el combustible a 20 kilómetros de los límites con Argentina y Brasil.

Asimismo, afirmó que en materia medioambiental “hay que tener políticas regionales”, y señaló como ejemplo que “solo el 7% de los vertidos que terminan llegando al Río de la Plata es de Uruguay”.

Por último, aseguró que conversará con su par argentino sobre las formas de “avanzar en una complementariedad industrial”.