Daniel Martínez: “Me concentré en no pegar palos, del otro lado no sentí lo mismo”

Tras finalizar el debate ante Luis Lacalle Pou, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, fue hasta la sede del partido de gobierno en el Centro de Montevideo para reunirse con su compañera de fórmula, Graciela Villar, integrantes de su comando de campaña y militantes del oficialismo que siguieron desde allí el enfrentamiento.

“Me sentí tranquilo, con ganas de debatir ideas. Creo que me concentré en hacer propuestas, en no pegar palos. Del otro lado no sentí exactamente lo mismo pero en definitiva creo que fue en un marco de respeto y tolerancia”, dijo Martínez en una conferencia de prensa que dio en la noche de este martes

Martínez, en tanto, se distanció de un eventual debate con el candidato colorado, Ernesto Talvi. “Primero van a tener que arreglar entre Lacalle y Talvi si discuten. ¿Por qué yo tengo que ser el que discuta con todo el mundo? Ya he estado en varias instancias en que saqué el pecho ante las balas rodeado de enemigos”, dijo.

La previa del debate entre Martínez y Lacalle Pou estuvo cargada de discusiones, negociaciones y reclamos, sobre todo de Talvi, por haber sido excluido del evento.

En la conferencia de prensa, el candidato oficialista argumentó sobre su anuncio de que en caso de ser electo designará a Gustavo Leal como ministro del Interior, uno de sus asesores que en el actual gobierno es director de Seguridad y Convivencia de esa cartera. Destacó la frontalidad del funcionario y su dedicación al trabaj.

Leal también habló en conferencia de prensa sobre el anuncio de Martínez y dijo que en un eventual gobierno oficialista buscará acuerdos con blancos y colorados en materia de seguridad pública. "Creo que con el Partido Nacional y el Partido Colorado va a llegar el momento de hacer acuerdos en seguridad pública. Yo me siento capacitado para tender esos puentes. Talvi ha dicho en su momento que él me quería en el equipo, que soy una persona confiable y técnicamente buena, y Lacalle me ha planteado que yo soy un modelo de servidor público", dijo el asesor de Martínez.

Pese a su mensaje conciliador sobre eventuales acuerdos, Leal cuestionó al nacionalista por el tono que mantuvo en el debate televisivo y señaló que los blancos tiene un "problema" de "gobernabilidad imposible".

"Lacalle Pou no propuso una sola idea, se dedicó a criticar y a criticar", dijo. Cuando fue consultado sobre por qué Martínez no hizo referencia durante el debate a la reforma constitucional sobre seguridad que impulsa el blanco Jorge Larrañaga, el frenteamplista respondió con cuestionamientos a las diferencias de los opositores en el tema. "El doctor Lacalle debió haber explicado cómo hace para convivir él que habla de que está preparado para gobernar y no se ha preparado para ponerse de acuerdo con (Jorge) Larrañaga que propone un modelo de seguridad que no está respaldado por Lacalle, Talvi, ni por Manini Ríos. Creo que es un problema de gobernabilidad, de esa gobernabilidad imposible que tiene el Partido Nacional, y son ellos qué es lo que van a hacer con ese tema", sostuvo.