A Gutiérrez le preguntaron por su posible despido y habló de "campaña desestabilizadora"

Álvaro Gutiérrez, entrenador de Nacional, respondió en conferencia de prensa sobre las versiones de que si no gana el clásico será despedido del club. Dijo que “hay una campaña desestabilizadora contra Nacional”.

“La verdad que he escuchado, he leído algo, yo no me manejo con rumores sino realidades. No me manejo con posibilidades, con especulaciones porque acá lo que tenemos que hacer es trabajar. Nosotros nos encontramos con una situación del club tanto deportiva como institucional cuando llegamos y fuimos el equipo que llegó más lejos a nivel internacional, fuimos los únicos que nos metimos entre los 16 mejores de América. Cuando yo asumo el equipo podía estar a 12 puntos en la Anual y hoy está a 5 puntos y me atrevería a decir que por un doble error arbitral no estamos a tres puntos”, comenzó diciendo el conductor de los tricolores.

Diego Battiste

Posteriormente señaló: “A veces se dejan escapar algunas posibilidades como la del otro día (ante Boston River). Pero la realidad es estamos ahí, con el mismo plantel que heredé e incluso con bajas de jugadores lesionados y alguno que se fue la estamos peleando. Esa es la realidad con la que me guió. Yo sé que así como hay rumores (de su despido), hay rumores de una campaña desestabilizadora hacia la institución nacional por parte de algunos medios. Pero bueno, son rumores. Pueden ser ciertos o no”. Gutiérrez agregó: “Como lo dije a principio de año, el puesto de cualquier entrenador de equipo grande es en base a buenos resultados. Si vos tenés buenos resultados al margen que juegues mal siempre se te respalda. Vos jugás bien, pero no ganas, te terminás yendo. Nosotros sabíamos la situación delicada del club cuando asumimos. Todo el mundo quiere conservar su puesto de trabajo pero estamos tranquilos”.

Carlos Pazos

“Yo lo único que digo es que den la fuente. Si van a escribir cosas que salen del club, den la fuente, sino nos guiamos todos por rumores. Mi relación con la directiva es de un diálogo fluido, constante, con argumentos por parte nuestra para alguna toma de decisiones y nos llevamos bárbaro. Siempre es con respeto. Sé que Nacional está pasando por un momento difícil porque estamos dos campeonatos abajo y yo asumí 9 puntos abajo. Hay cosas en las que yo no tengo nada que ver”, agregó el técnico.