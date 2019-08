El River de Fossati se prepara en silencio para visitar a Nacional en el Parque Central

Por Pedro Tristant

En el Parque Saroldi se escucha el sonido de un silbato y los jugadores de River Plate paran de entrenar. Jorge Fossati, quien observa el entrenamiento desde el círculo central, para la práctica para indicarle a un jugador que tiene algo por corregir. La idea parece clara: juego por bajo y por las bandas y el impecable césped lo permite. “Eso, bien”, se escucha desde la cancha cuando el entrenador queda conforme.

Antes de que los futbolistas darseneros comiencen a hacer fútbol entre ellos, Fossati estuvo de charlas. Primero habló unos minutos con uno de futbolistas mano a mano mientras el resto del equipo hacía los típicos juegos de inicio de entrenamiento. Después lo escuchó todo el plantel: el técnico les habló durante media hora. En silencio y sobre la mitad de la cancha escuchaban al hombre de 66 años que, con una tabla verde en la mano y un gorro de visera, les hablaba, probablemente, de la estrategia para el partido contra Nacional del sábado a las 15 en el Parque Central.

En la tribuna estaban allegados a la dirigencia del club entre ellos el gerente deportivo, Leonardo Rumbo. En un momento llegó el hermano de Sebastián Píriz a mirar la práctica, pero Rumbo, sin darse cuenta de quién era pese a que por la cara no disimulaba, lo detuvo y le informó que la práctica era a puertas cerradas. También se lo dijo a Referí que fue al Saroldi, pero no pudo observar con detalles el movimiento de la soleada y fría tarde del miércoles.

Leonardo Carreño

“Él hace sentir al deportista un profesional”, dijo uno de los directivos que estaba en la tribuna destacando el trabajo del técnico. “Ya saben: habla mucho con el plantel, corrige tácticamente, maneja la estrategia del juego. Poco a poco los muchachos van tomando la idea”, resumió Rumbo sobre Fossati.

Luis Urruti comparte esa definición del gerente deportivo y comenta que los corrige en todo momento. “Es un excelente técnico. Nos ha cambiado la cabeza. Te ordena mucho en la cancha”, destacó el delantero del equipo del Prado. Fossati le pide que dribbleé y encare cuando está mano a mano.

El partido más importante del año

River Plate debe enfrentar a los grandes en los próximos partidos del Intermedio. Luego de visitar a los tricolores en el Parque Central el sábado jugará como locatario ante Peñarol el próximo sábado 24. El darsenero está puntero en la tabla de posiciones de la serie A junto a Peñarol y depende de sí mismo para clasificar a la final.

“Vamos con nuestras armas a traer el resultado o el empate que también nos sirve”, comentó Urruti quien, aunque afirmó que si ganan un punto en el Parque queda conformes, adelantó que River va a salir con una mentalidad ganadora a ese partido contra Nacional, equipo que superan por un punto. “Nacional es un buen equipo que en el Parque Central se hace fuerte. Hay que estar atentos y despiertos porque en la mínima te pueden meter para adentro”, agregó.

Leonardo Carreño

Rumbo destacó que en las semanas previas a un partido ante un grande se viven de manera especial. “Uno no puede decir que cuando juega contra un grande no tiene más adrenalina, está la motivación de todo el plantel. Es una motivación más”. Fossati no lo ve así: lo encara como un partido especial, pero como todos.

Para el entrenador de River no cambia que el rival sea uno de los grandes del fútbol uruguayo y no cree que haya que pensarlo de forma distinta. “Si bien es cierto que lo respetamos y mucho, no entendemos que tengamos que apelar a otra cosa diferente que seguir mejorando lo nuestro para poder poder sacar un resultado positivo”, explicó. Para él es el partido más importante del año, pero solo porque es el próximo encuentro.

El entrenador cree que con el paso de los partidos el equipo crece. En los primeros dos partidos que disputó sumó dos puntos (empató 0-0 ante Progreso y Boston River) y los siguientes los ganó: ante Defensor Sporting y Juventud 2-1. En las tres semanas de trabajo de pretemporada Fossati inculcó su idea de juego. “Con el pasar de los partidos creo que vamos creciendo y esa es la idea, seguir creciendo para tener más aspiraciones”, comentó.

Un problema: las bajas

Algunos de los jugadores de River no pudieron trabajar en cancha a la par del plantel principal y lo hicieron en el gimnasio. Marcos Montiel, quien lleva cinco meses recuperándose de una lesión de ligamentos, es uno de ellos. También estaba Sebastián Gorga, que tuvo un esguince de tobillo.

Las bajas son uno de los principales problemas que tiene Jorge Fossati para este partido. Santiago López y Facundo Ospitaleche están suspendidos por acumulación de amarillas y Horacio Salaberry tuvo una distensión en el último partido ante Juventud y tampoco va a poder jugar.

Leonardo Carreño

Pero las “dificultades” -como llama Fossati a estos problemas- comenzaron antes. “Había jugadores que estaban suspendidos cuando empezó el campeonato, que se nos fueron después del primer partido (Mauro Da Luz), otro que se nos fue después del segundo partido (Iván Silva)”, contó.

A Fossati no le gustan los comentarios que escucha por la lesión de Gonzalo Bergessio en los tricolores. “Si a Nacional le falta Bergessio y resulta que le falta medio equipo, a nosotros si nos falta uno no nos tenemos que ni presentar”, comentó.