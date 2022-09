"A los 6 me lo planteó y decidió que no se sentía una niña": historias de niños trans en la sede del Partido Colorado

La sede del Partido Colorado fue escenario de debate sobre infancias trans, un evento donde padres, un psicólogo y hasta una directora del Codicen dieron su perspectiva. El evento, que generó rispideces internas en esa fuerza política y miradas críticas desde Cabildo Abierto, contó con testimonios.

La iniciativa fue para "conocer distintas historias de mamás y sus hijxs trans". Participaron miembros de Trans Boys Uruguay, la organización que nuclea a los padres de niños y niñas transgénero.

Cada uno contó sus historias.

Magela, madre de Elías, contó que su hijo de 10 años comenzó a "transicionar" a los 8. El entorno de la familia y la escuela no fue el mejor, aseguró. Contó que desde los cuatro años tuvieron que lidiar con episodios de discriminación.

"Me pidió él cambiar su identidad. Como madre no me queda más que acompañar con amor y respeto", relató.

Denisse, madre de Adele, una niña trans de 11 años, empezó a manifestar comportamientos a los 4 y sufrió la exclusión de sus compañeros de escuela. "No encajaba en ningún grupo", contó su madre.

Fiorela, madre de Lucas, niño trans de 8 años que comenzó inició su transición a los 6. "Desde los 4 me lo venía planteando en sus palabras. A los 6 me lo pudo plantear y decidió que no se sentía una niña", manifestó su madre.

La visión de la directora de Codicen

Una de las exposiciones estuvo a cargo de la directora de Derechos Humanos del Codicen, Gloria Canclini quien destacó que, desde el organismo trabajan "en clave ANEP" en aras de generar un "marco conceptual que sea uniforme" sobre el tema.

Además destacó que el objetivo es que haya herramientas para los "nuevos escenarios" que se le presentan a los maestros y "estén dadas desde la formación y no tengan que ir a buscar afuera o en otras instituciones".

"Los docentes siempre tuvimos el desafío de la formación. De hecho, el sistema educativo tiene mecanismos de formación permanente. Hay muchos docentes que se han formado y perfeccionado", dijo a El Observador la directora.

Canclini se remitió al Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP, que en su capítulo 6 habla sobre "educación inclusiva".

"Desarrollar una educación inclusiva en todos los niveles educativos en consonancia con los acuerdos internacionales suscritos por el país y la legislación vigente en la materia, fortaleciendo las capacidades internas del sistema y los niveles de articulación intra ANEP y con otras instituciones a nivel nacional y territorial", explica el documento.

En los días previos al evento hubo distintos puntos de vista sobre su realización. Además de las rispideces internas en el Partido Colorado, según una fuente de esa fuerza política, también las hubo fuera.

Por ejemplo, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que le parecía una "perversión" hablar de niños trans.

Es así... hay que respetar todas las opciones sexuales, pero lo que están llevando adelante los "soldados" de la ideología de género, que les enseñan a los niños de menos de 7 años que el sexo es una "construcción social", es sencillamente perverso... https://t.co/L7ZpKjoD91 — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) September 6, 2022

Además, el expresidente Julio María Sanguinetti, salió en defensa de la actividad, argumentando que "lo peor es censurar".

Sexo biológico e identidad de género

El psicólogo Pablo Giménez explicó varios conceptos claves para comprender el tema.

Hizo hincapié en la terminología y describió cada concepto: sexo biológico (características genitales con las que se nace), identidad de género (vivencia interna e individual: cis, trans, no binario), orientación sexual (atracción emocional, romántica, afectiva o sexual duradera hacia otros: heterosexual, homosexual, bisexual).

También habló sobre expresiones de género (exteriorización: vestimenta - pelo - nombre - pronombre, etc), personas trans (no se siente identificado con el sexo biológico: la adopción de comportamientos o modificaciones a corporales congruentes con su identidad de género en cualquier momento de la vida).

"Cuando la transición se da antes de la pubertad, se habla de infancias trans. No tienen indicado ningún procedimiento hormonal o quirúrgico. Son muy pocos los casos en que las infancias trans no continúan luego de la pubertad. Es importante evaluar la seguridad del medio en el que el niño se desarrolla. Sobre la familia micro y macro", explicó el profesional.

