"A los hinchas de Nacional los emboscaron y los mandaron a un corralito", dijo periodista argentino

El periodista argentino Pablo Carroza, conocido por su manejo de los temas vinculados a las barras, analizó el partido y los incidentes que ocurrieron en la visita de Nacional a Estudiantes el pasado martes en La Plata por la Copa Libertadores, calificando de “criminal” la actitud de los hinchas tricolores por lanzar una bengala al sector locatario, y también reconociendo que los anfitriones y la policía fallaron en el operativo.

“No puede pasar lo que pasó con la gente de Nacional tirando una bengala, me parece criminal”, expresó en YouTube.

También contó las situaciones que pasaron los cerca de 1.700 hinchas albos.

“Los tuvieron tres horas arriba de los micros, los cagaron a piedrazos entrando a La Plata, le rompieron todos los vidrios, los robaron, hay gente de Nacional que está herida, y encima los mandan a ese corralito donde entran 800 o 1.000 personas y metieron 2.000 personas, al lado de la barra de Estudiantes”, señaló.

Mirá el video, desde el minuto 10:00 analiza los incidentes:

Cuestionó además que Estudiantes juegue en su cancha por partidos de Copa.

“Si no tienen una cancha para jugar con local y visitante, si priorizaron los palcos, el paddock, el after office, me parece fantástico, pero vayan a jugar a otro estadio. No está preparada la cancha de Estudiantes para jugar un partido de Copa con dos hinchadas”, agregó.

“Y mucho menos con la hinchada de Nacional, con todo lo que significa el peso de la historia y la amistad de Estudiantes con Peñarol”.

Carroza agregó que “la gente de Estudiantes los emboscó” a los tricolores y que “la Policía los llevó por una autopista que lo pasearon por toda La Plata”.

AFP

Hinchas de Nacional en La Plata

“La pasó muy mal el hincha de Nacional en La Plata”, sostuvo.

Además, destacó que los hinchas tricolores iban a llegar en gran número. “Nacional no copa, invade, el pueblo tricolor viene en gran número a Buenos Aires, explota todo cada vez que viene, no deja una sola entrada, si le dan todo la cancha llena toda la cancha”, agregó.

Carroza también cuestionó la seguridad del estadio porque dejó pasar las bengalas.

Tras los incidentes en el partido, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comunicó que no dejará ingresar hinchas de Nacional por dos años a los partidos que se jueguen ahí.