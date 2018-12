A Martín Melconian se le rompieron los lentes y no pudo llegar a su récord en 50 pecho

Finalizó el domingo el Mundial de pileta corta (25 metros) de natación donde Estados Unidos volvió a liderar el medallero general con 17 oros, 15 platas y cuatro bronces.

Uruguay estuvo representado por los olímpicos Martín Melcononian e Inés Remersaro y por los jóvenes Pedro Chiancone y Giuliana Dudok.

Remersaro fue la única en rebajar un récord nacional. Fue en la prueba de 100 m libre donde registró un tiempo de 57.05 para mejorar el 57.19 que había fijado en el Mundial de Windsor 2016.

En esa prueba terminó en el puesto 40 entre 95 competidoras. Misma ubicación logró en la madrugada del sábado en el 50 m libre con 26.41, cerca del 26.16 que logró en octubre de este año en la Copa Biguá.

“La del 50 es mi segunda mejor marca en la prueba, me hubiese gustado nadarlo más rápido, pero te tiene que salir todo perfecto en un 50 m para mejorar una marca”, dijo Remersaro durante la transmisión de Vera +.

“Mis salidas fueron lentas. Después del 100 m libre me encontré con un juez argentino y le pregunté por qué estaban demorando tanto las partidas y me dijo que en las primeras series los nadadores se estaban moviendo mucho y por eso demoraban las largadas para evitar salidas en falso. En el 50 m venía más preparada pero igual fue una salida lenta. Fue 0.78 en el 100 m y 0.70 en el 50 m, un poco mejor, pero igual lenta. De todos modos, no fue solo lo que influyó para no poder bajar mi tiempo”, explicó Remersaro.

Chiancone, quien se preparó desde marzo a octubre entrenando en el club Azura de Miami, mejoró sus marcas tanto en 200 m libre (1.52.07) como en 100 m libre.

“Estaba un poco nervioso por ser mi primera experiencia mundialista, pero quedé contento con los resultados obtenidos”, dijo al mismo medio.

“El cambio de piscina larga a corta es un poco radical, es muy diferente, pero me pude adaptar bien”, dijo Chiancone. En Estados Unidos se compite en yardas.

“Me voy muy contento, sobre todo con el tiempo del 200 m libre y me da mucha motivación y ganas de seguir entrenando duro”, agregó.

“Estuvo nevando, el frío complica, pero el cambio de horario es peor porque son 11 de horas de diferencia con Uruguay. Igual lo controlé con el doctor Edgardo Barboza que me mandó pastillas para regular el sueño; los primeros días son los más complicados y no me influyó tanto”, dijo.

Martín Melconian nadó por encima de sus récords nacionales en 50 y 100 m pecho pero con escasas décimas de diferencia.

En el 100, terminó 42º con 1.00.67 y en el 50 obtuvo el mismo lugar con 27.60.

En la madrugada del sábado, en el 50 m pecho, Melconian reveló que se le rompieron los lentes en la sala de llamados y que no pudo conseguir un repuesto: “Terminé un poco caliente por un error de novato: no tener otro par de lentes, estaba por salir y se me rompieron 20 segundos antes, tuve que nadar sin lentes y no vi nada. No vi en la vuelta, ni abajo del agua ni cuando llegué”, dijo a Vera +.

“Evolucioné en la partida. Tuve que empezar a poner un pie adelante y uno atrás, sino no puedo seguir a nadie. El vuelo fue divino, pero cuando entré al agua no vi nada. Cuando se me rompieron los lentes, tiré manotazos de ahogado, pero nadie fue buen samaritano, supongo que nadie tenía y ya no tenía tiempo de ir a buscarlos porque acá no te permiten nada”, explicó.

“De todos modos el 27.60 es un buen tiempo”, dijo el ex Biguá que este año pasó de SEK a Alcobendas en España: “Es para empezar a entrenar más fuerte, necesitaba un cambio para entrenar más para el 100 y también estar más cerca de casa. Antes estaba a una hora y ahora estoy a 10 minutos. Gané en descanco y tiempo para estudiar. Hice una buena marca en el Sudamericano (en pileta larga) y también voy a nadar el 200 para enforcarlo para el 100. Estoy a 20 centésimas de la marca de los Juegos Panamericano y quiero hacer marca para el Mundial de larga de Corea 2019”, concluyó.

Giuliana Dudok, por su parte, fue 43ª en 50 m mariposa con 28.70 y 35ª en 50 m espalda con 30.74 sin poder mejorar sus marcas: “Más allá de no haber mejorado mis marcas me voy súper contenta con el torneo, fue un grupo chico y súper lindo. Haber estado compartiendo estos días con los mejores del mundo me motiva a seguir creciendo. Me voy con un resultado muy positivo”, dijo a Referí la nadadora de 18 años.