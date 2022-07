A pesar del parate, Peñarol no pudo recuperar a un titular para enfrentar a Fénix

Mientras la dirigencia de Peñarol sigue barajando nombres de posibles refuerzos, el entrenador Mauricio Larriera ya prepara al equipo que enfrentará este domingo a Fénix a la hora 19.00 en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del grupo A del Torneo Intermedio.

El plantel entrenó el jueves por la tarde en Los Aromos y hará lo propio este viernes.

Larriera ya sabe que no podrá jugar con un titular. Se trata de Ramón Arias quien sufrió en el último partido, el domingo 26 de junio contra Liverpool, una lesión muscular y un golpe en el rostro que lo llevó a ser intervenido en una narina.

Diego Battiste

Arias lesionado ante Liverpool: así dejó la cancha

En los últimos 11 días, el zaguero trabajó en forma diferenciada y por esa razón ya está descartado para el encuentro del domingo donde Peñarol está obligado a ganar para recuperarse tras su pobre partido ante Liverpool donde cayó 1 a 0.

Este viernes, el Cachila será sometido a nuevos estudios para conocer el estado de su lesión muscular.

Leonardo Carreño

Ramón Arias fue el delegado de Peñarol ante la Mutual el miércoles

El otro que sigue en sanidad es Valentín Rodríguez que está en la recta final de la fractura de rótula que sufrió en noviembre del año pasado. Además, en los últimos días de junio padeció una lesión muscular.

La semana que viene seguirá entrenando una parte con el grupo y otra con la sanidad.

El equipo que jugó contra Liverpool formó con Kevin Dawson, Matías Aguirregaray, Agustín Da Silveira, Ramón Arias, Juan Manuel Ramos; Agustín Álvarez Wallace, Damián Musto, Walter Gargano; Ignacio Laquintana, Ruben Bentancourt y Nicolás Rossi.

Por Arias jugará Hernán Menosse, quien estuvo ausente por suspensión. También estaba suspendido Edgar Elizalde quien después arregló su pase a Independiente de Avellaneda.

El que sí estará a la orden, ya recuperado de un desgarro que lo sacó de las tres primeras fechas del Intermedio, es Lucas Viatri, quien seguramente juegue en lugar de Bentancourt.

El otro que quedó habilitado y que estará a la orden en el banco de suplentes será Matías González, zaguero juvenil. Pablo López y Sergio "Toto" Núñez seguramente queden afuera de la convocatoria y el banco se completará con Neto Volpi, Ezequiel Busquets, Jairo O'Neil, Rodrigo Saravia, Pablo Ceppelini, Brian Mansilla, Alejo Cruz, Sergio Núñez y Máximo Alonso.

Peñarol tiene tres puntos y está a cuatro de los líderes Albion y Wanderers.

Intermedio, grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC Albion 7 3 2 1 0 3 1 Wanderers 7 3 2 1 0 3 1 City Torque 6 2 2 0 0 5 2 Liverpool 4 3 1 1 1 3 3 Peñarol 3 3 1 0 2 4 4 Deportivo Maldonado 2 3 0 2 1 2 4 Rentistas 1 2 0 1 1 2 4 Fénix 1 3 0 2 1 2 3

El equipo necesita sumar también para la Tabla Anual donde actualmente está fuera de zona de Copa Libertadores 2023.

Tabla Anual PTS PJ PG PE PP GF GC Nacional 37 18 11 4 3 33 10 Liverpool 36 18 11 3 4 24 11 Boston River 34 18 10 4 4 23 16 Deportivo Maldonado 29 18 8 5 5 22 18 Peñarol 29 18 8 5 5 14 10

Mientras, Peñarol sigue apuntando a reforzar el plantel para el Clausura.

Ya entrena Nicolás Milesi desde hace varios días y se espera el arribo de Yonattan Rak, quien pondrá la firma por un año a préstamo.

L. Carreño

Rak se unirá al equipo para jugar el Clausura

La dirigencia que encabeza Ignacio Ruglio apuesta por otras cuatro contrataciones.

La llegada de Kevin Méndez desde Defensor Sporting se trancó el lunes.

Como el jugador tiene contrato con Defensor Sporting, los violetas quieren percibir un dinero para liberarlo. En tal sentido, le pidieron a Peñarol un adelanto por la cuota que los aurinegros recibirá próximamente por el pase de Joaquín Piquerez.

Diego Battiste

Kevin Méndez, negociaciones estancadas

El lateral fue vendido a Palmeiras en junio del año pasado a cambio de US$ 3.800.000 de los que US$ 1.200.000 serán para Peñarol y US$ 1.300.000, por mitades iguales, para River Plate y Defensor Sporting.

Según informó Tirando Paredes y confirmó Referí con la dirigencia de River Plate, el pase se está pagando en cuotas. Peñarol cobra y transfiere el dinero que le corresponde a los otros dos clubes. River lo recibe y le da su parte a Defensor Sporting.

Palmeiras ya pagó cuatro cuotas de US$ 90 mil y ahora debe abonar un monto fuerte US$ 1 millón. La última propuesta que le hizo Alberto Ward, presidente de los violetas, a Ruglio, el pasado domingo, no fue aceptada por los aurinegros y desde entonces el pase está estancado.

Peñarol sigue trabajando en un centrodelantero, dos extremos y un volante.