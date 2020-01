A último momento Luis Acevedo no viajó con Peñarol a la pretemporada

El delantero de Peñarol Luis Acevedo no viajó el jueves rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos, donde el aurinegro seguirá su pretemporada y jugará dos partidos amistosos.

“Informamos que por razones administrativas referentes al nuevo contrato que Luis Acevedo y Peñarol se aprestan a firmar, el jugador no viajó en el mismo vuelo que el resto de la delegación. Una vez finalizado el tema se sumará a los trabajos en Los Ángeles”, expresó el club en su cuenta oficial de Twitter.

ℹ Informamos que por razones administrativos referentes al nuevo contrato que Luis Acevedo y Peñarol se aprestan a firmar, el jugador no viajó en el mismo vuelo que el resto de la delegación. Una vez finalizado el tema, @Luis_Acevedo96 se sumará a los trabajos en Los Ángeles. — PEÑAROL (@OficialCAP) January 17, 2020

La agencia que representa al jugador, Faro Sports, lamentó el hecho ya que el jugador se enteró de que no viajaba en el mismo aeropuerto.

2.- Seguiremos las negociaciones entabladas con el Club desde principios de enero de 2020 para llegar a una rápida solución que permita a Luis sumarse lo más pronto posible a la #Pretemporada de @OficialCAP. — FARO Sports (@faro_sports) January 17, 2020

"Seguiremos las negociaciones entabladas con el Club desde principios de enero de 2020 para llegar a una rápida solución que permita a Luis sumarse lo más pronto posible a la pretemporada", agregaron.

Los que finalmente viajaron fueron los goleros Kevin Dawson, Thiago Cardozo y Martín Correa, los defensas Fabricio Formiliano, Rodrigo Abascal, Robert Herrera, Giovanni González, Ezequiel Busquets, Juan Acosta, Gabriel Rojas, Mathías Pintos, Jesús Trindade, Kevin Lewis, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Denis Olivera, Matías De los Santos, Krisztián Vadócz, Christian Bravo, Facundo Pellistri, Jonathan Urretaviscaya, Xisco Jiménez, Facundo Torres, David Terans y Matías Britos.

Se espera que Gary Kagelmacher viaje directo desde Bélgica una vez que rescinda contrato con Kortrijk.

No viajaron Fabián Estoyanoff, quien recién este jueves renovó su contrato, ni Marcel Novick, uno de los referentes del equipo que viene con escasos minutos en las últimas tres temporadas. Tampoco lo hicieron Hernán Petryk y Agustín Dávila.

Diego Forlán dijo en A Fondo que se emite por AM 1010 que charló con Dávila y que no lo llevó a la pretemporada porque está en una edad para sumar minuto. La idea de la dirigencia es cederlo a un equipo del medio, algo que se estudiará en los próximos días. “Es un jugador que me gustó mucho, tiene muy buenas condiciones, pero vinieron varios jugadores en su puesto y tiene a varios por delante. Eso no quiere decir que si se le presenta una chance no vaya a jugar porque todo es cambiante. Pero la idea es que sume minutos”, dijo el entrenador.

Forlán también alabó las condiciones del juvenil Facundo Torres: “También me gustó mucho, es rápido y tiene buena pierna zurda”. Ese juvenil sí viajó a la pretemporada.