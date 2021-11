Ache manejará la política de Nacional en la AUF hasta 2024, como hace 24 años

La respuesta fue unánime. El representante que tendrá Nacional en el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) durante los próximos tres años, con la directiva que los socios elegirán el 11 de diciembre para el período 2021-2024, será Eduardo Ache.

José Fuentes, Raúl Giuria y Daniel Majic, los tres candidatos a la presidencia de los tricolores explicaron a Referí que el encargado de la política de Nacional en la AUF será quien fuera durante nueva años presidente en el club.

La decisión de las tres listas de apoyar a Ache en la AUF confirma la confianza y el respaldo que el dirigente se ganó en un terreno que desde que en 1997 ingresó en la vida política de la institución (como número tres en la lista de Dante Iocco), maneja con singular habilidad.

Lo curioso de la situación que se planta es que el expresidente decidió en octubre apartarse de la vida política de Nacional y no participa en ninguna de las tres listas, no se expresó a favor de ninguno de los candidatos y prefirió hacer silencio para no interferir en el acto eleccionario.

Como informó Referí el 14 de octubre, Ache anunció que después de 24 años de actividad política ininterrumpida, con tres mandatos como presidente, decidió dar un paso al costado y no se presentará en las elecciones de diciembre en ninguna lista.

Desde su llegada al club, junto a Iocco en diciembre de 1997, pasaron ocho períodos de gobierno en los que estuvo siempre en primera fila. En tres como presidente (2000-2003, 2003-2006 y 2012-2015), y en los otros como suplente del presidente (Ricardo Alarcón) o en la plancha y fue electo dirigente. Solo perdió una elección, la de 2015, con José Luis Rodríguez, en una situación en la que se vio sorprendido por la novedosa campaña de captación de votos que realizaron en las redes sociales los triunfadores.

Que Ache no esté en la política del club marca un antes y un después, por la influencia que tuvo el dirigente en la vida de la institución y como hilo conductor de los últimos 24 años, con una particular forma de ver y encauzar el club en sus tiempos más difíciles, con la frase de “barrer para adentro”, que, impulsó desde el primer día y llevó a los hechos en tiempos en los que Nacional estaba fragmentado y se autoflagelaba.

Su gestión fue marcada por algunas situaciones que reflejaron la unidad que intentó ponerle al club.

En junio de 2006, cuando le quedaban seis meses de gestión de su segund mandato, renunció a la presidencia, pasó a ocupar el cargo de neutral en el ejecutivo de Eugenio Figueredo en la AUF y le dejó el club a Víctor Della Valle, quien durante medio año quedó en la historia como presidente de Nacional.

Ache fue suplente del presidente Alarcón durante dos períodos

Entre 2006 y 2012 fue el primer suplente del presidente Ricardo Alarcón y el representante que tuvo Nacional en el ejecutivo de la AUF hasta 2010, cuando Sebastián Bauzá decidió conformar un Comité Ejecutivo integrado solamente por dirigentes de clubes chicos. Nacional y Peñarol quedaron excluidos del gobierno del fútbol.

A 12 días de las elecciones del sábado 11 de diciembre, las tres listas confirmaron que impulsarán a Ache para que se mantenga en el cargo de integrante del Comité Ejecutivo, que hasta diciembre de 2022 presidirá Ignacio Alonso. En 2023 habrá elecciones en la Asociación.

Leonardo Carreño

Eduardo Ache y Gastón Tealdi, Nacional y Peñarol en el ejecutivo de la AUF

El cuerpo de neutrales de la AUF está integrado por el presidente Alonso y seis miembros: un representante de Nacional (Ache), Peñarol (Gastón Tealdi), OFI (Fernando Sosa), fútbol profesional (Jorge Casales), grupos de interés que nuclea a futbolistas, entrenadores y árbitros (Matías Pérez) y una mujer (Andrea Lanfranco).

Majic sobre Ache: "Absoluta libertad de criterio para dar batalla en todos los frentes"

"El candidato a la AUF es Ache y el equipo de su confianza, con absoluta libertad de criterio para dar batalla en todos los frentes, manteniéndonos informados y en modo consulta solo en caso de tratarse de decisiones relevantes", dijo Majic al ser consultado por Referí sobre quién sería el representante político en la Asociación.

Giuria: lo vota con las dos manos

En un tono similar respondió Giuria: "Ache es el candidato. Fue el candidato que voté en mayo de 2019 para integrar el ejecutivo. Es el mejor representante que tiene Nacional para ese lugar".

Cuando Giuria plantea en la conversación lo que ocurrió hace dos años, se refiere a un episodio que marcó la gestión de José Decurnex. En mayo de 2019, después de concluir el proceso interino encomendado por FIFA a Pedro Bordaberry como presidente de la comisión normalizadora, asumió Ignacio Alonso y Nacional tenía que presentar a su candidadto.

El tema de quién iba a la silla de los tricolores en la sede de la calle Guayabos fue tema de debate en la directiva, en la sede de 8 de Octubre. Un debate que subió de tono y que dividió al club.

El candidato que tenía la mayoría de votos en la comisión directiva era Ache, sin embargo, Decurnex y Alejandro Balbi, presidente y vice, impusieron a Julián Moreno.

La situación provocó una grieta en la interna del club porque el presidente impuso un candidato por encima de la mayoría.

Ache tuvo el apoyo de nueve de los 11 neutrales, pero Decurnex llevó a Moreno al Ejecutivo.

El resultado de aquella experiencia fue que Nacional, enfrentado con Alonso y el gobierno de la AUF, en lo que se considera fue el único punto débil de la gestión que termina en diciembre, se enfrascó en una lucha que acabó en noviembre de 2019 haciendo saltar del ejecutivo a su representante.

Los albos se quedaron fuera del gobierno de la Asociación hasta agosto 2020, cuando regreso Ache, como la mayoría de la directiva había votado un año y medio antes.

Fuentes: del enfrentamiento de 2015 al apoyo en 2021

El candidato del oficialismo, Fuentes, quien se enfrentó con Ache en las elecciones de 2015 porque le desarmó la fórmula con Álvaro Recoba, con la que podía pelear la presidencia, también confía en el expresidente para ocupar el cargo más importante en la AUF.

En 2015 el actual candidato del oficialismo quería dar un golpe en el gobierno de Nacional y convenció a Recoba para que lo acompañara. El exfutbolista se había retirado seis meses antes y arrastraba la confianza de los socios por su condición de ídolo. Sin embargo, Ache se plantó en contra de la candidatura de Recoba y la comisión electoral argumentó que no tenía la antigüedad para ser dirigente.

Aquellas diferencias se transformaron en la unidad de estos días y Ache es el candidato de Fuentes para AUF durante toda su gestión.

En las últimas semanas, Fuentes y Ache estuvieron hablando sobre el futuro político de los albos en la gestión en la Asociación.

En tiempos de crisis en la AUF, en medio de la pulseada que Peñarol le planteó al presidente Alonso, Ache seguirá siendo el representante albo. Si completa el mandato de la próxima directiva serán 27 años sin pausas en la vida política del club en la directiva o como representante en la Asociación.