Acuerdo de precio entre arroceros e industriales: US$ 12.25 por bolsa de 50 kilos

Los productores de arroz y los industriales que reciben, procesan y comercializan el grano cosechado llegaron a un acuerdo, tras el cual el precio definitivo para el producto de la zafra 2020/21 quedó en US$ 12,25 por bolsa de 50 kilos de arroz seco, sano y limpio.

El precio definitivo para el caso de la variedad de arroz INIA Tacuarí es mayor, US$ 13,29 por bolsa.

El acuerdo, tras el valor provisorio establecido a mediados del año pasado, considera un crédito en la cuenta del productor de US$ 0,05 por bolsa para variedades no americanas y uno de US$ 0,09 por bolsa para variedades americanas, lo que está determinado en el valor ya mencionado (US$ 12,25) más otros ítems a considerar:

Un crédito por devolución de impuestos, de US$ 0,54 por bolsa.

Un débito por concepto de aporte al Fondo de Financiamiento y Reconversión de la Actividad Arrocera, de US$ 0,44 por bolsa.

La novedad fue confirmada este viernes por la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

Alfredo Lago, presidente de la gremial, destacó a El Observador que el precio definitivo es "equilibrado, obviamente todos quisiéramos obtener más, pero creo que es un precio justo para cada parte".

Si bien contempla un crédito bajo, cinco centavos de dólar, hay que considerar que pese a que hubo buenos valores la comercialización del arroz de la campaña pasada se encareció notoriamente debido, más que nada, a dificultades logísticas.

Otro aspecto que destacó el productor es que la poca diferencia entre el precio provisorio establecido hace casi un año y el definitivo que se acaba de establecer es una señal de que se tuvo una buena capacidad para interpretar la realidad que entonces estaba por delante.

El acuerdo de esta semana sucedió cuando se ha vendido (casi totalmente al exterior) el 100% del arroz que fue producido en esa zafra antes del cierre del ejercicio (28 de febrero), pero incluso ya se avanzó en la venta del arroz que se está cosechando, habiéndose colocado el 35%.

Con relación al precio provisorio para el arroz de la campaña 2021/22, se espera contar con el mismo entorno al 15 de junio, previo al cierre del semestre inicial, cuando se haya vendido tal vez al menos la mitad del nuevo arroz.

Diego Battiste

Se estima una cosecha, este año, de 1,51 millones de toneladas.

El martes de esta semana la ACA informó sobre un avance de esa labor agrícola en el 76% del área cultivada, que para esta campaña creció un 15% y se ubicó en 164 mil hectáreas, esperándose un rendimiento promedio (a nivel nacional) de entre 9.000 y 9.100 kilos, el segundo mayor de la historia, y una producción que superará el millón y medio de toneladas de arroz, lo que puede traducirse en una facturación estimada en US$ 600 millones.