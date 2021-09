Adeom reedita histórico reclamo por remunicipalización de limpieza ante nuevos planes de la IMM

La gestión privada de la limpieza en el Centro de Montevideo y la puja con los empleados municipales por recuperarla tiene tan larga data que incluso antecede a los contenedores de basura. En febrero de 1989 —bajo el mandato del colorado Julio Iglesias— la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) adjudicaba la actividad al consorcio Benito Roggio. Ya entonces el sindicato de los trabajadores reclamaba por una "remunicipalización" del servicio y la absorción de los empleados de la firma.

A comienzos de siglo, la administración de Mariano Arana comenzaba en tanto a cocinar la convocatoria a una nueva licitación, pero que esta vez contemplara un sistema de contenedores. En 2003 resultó seleccionado el Consorcio Ambiental del Plata (CAP) entre nueve empresas, e inició sus servicios al año siguiente. Su operativa se mantiene hasta hoy, con sendas prórrogas de los gobiernos departamentales de Ana Olivera y Daniel Martínez.

Ahora es la administración de Carolina Cosse quien tiene la llave, con dos factores en el futuro inmediato que abren el hueco a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) para su histórico reclamo. El primero es que la última prórroga a la licitación con CAP —firmada por el intendente interino Óscar Curutchet— vencería el 30 de setiembre de 2022. La segunda es que la IMM tiene en manos la apuesta por nuevos modelos de recolección de residuos a partir de un préstamo por US$ 70 millones que está por cerrar con el BID, tal como informó El Observador.

Este último implica una inversión de US$ 8,9 millones para instalar contenedores de izado bilateral y antivandálicos, similares al modelo de recipientes 'easy' apostados en las calles del Municipio B. La extensión de este modelo apuntará hacia los municipios CH —Pocitos, Punta Carretas y otros—, C —Prado, La Aguada y otros— y "parte del A" —Cerro, La Teja y otros—.

"Las partes de mayor densidad de población van a sistema de 'easy', porque es donde tenés mayores problemas de hurgado", había fundamentado el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Moncecchi, en diálogo con El Observador. Este tipo de contenedores comenzó a instalarse en 2016, cuando CAP inició un recambio de los recipientes grises con una abertura a cada lado por un sistema de disposición diferenciada.

El plan de la IMM implica que los municipales gestionen un modelo que hoy tiene desarrollado el consorcio privado. "Entendemos que si comenzamos a utilizar ese sistema con trabajadores municipales, y que esos camiones también se van a reparar en nuestros talleres, perfectamente podemos recuperar la zona del Centro", declaró a El Observador la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll.

Camilo dos Santos

Los contenedores tipo 'easy' están extendidos en el Centro y gestionados por la empresa CAP

El sindicato de municipales llevó el planteo al ejecutivo departamental, luego de que anunciaran los cambios previstos con el financiamiento internacional que está por cerrarse. Ripoll consideró que hay "tiempo" hasta el vencimiento de la prórroga a CAP para "dar la discusión y demostrar" que los trabajadores de IMM pueden realizar el servicio sin una gestión privada.

"Perfectamente lo podés hacer en el turno de la noche y la caminería está en muy buenas condiciones. Si podemos realizarla en el resto de Montevideo, por supuesto que sería de lo menos complejo de remunicipalizar", sostuvo respecto a las inmediaciones del Municipio B, que abarca entre otros al Centro y a la Ciudad Vieja. "La IMM tendría que comprar más camiones y contratar obreros y choferes, pero de todas formas es ganar-ganar, porque al hacerlo directamente puede controlar la recolección y hacerla muchísimo más eficiente", señaló Ripoll.

El sindicato considera que la "privatización resulta cara e ineficiente", por lo que una remunicipalización supondría para la IMM un "ahorro de dinero". "Quienes gestionan buscan la más fácil: tercerizar. 'Yo gestiono empresa privada, y no trabajadores, recursos, talleres, infraestructura'. Siempre van por el camino más fácil. Esperamos que esta administración tenga otra visión y que se permita el explorar la posibilidad", manifestó Ripoll.

Leonardo Carreño

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom

La secretaria general de Adeom también arremetió también contra el actual sistema de contenedores verdes, extendidos por el resto del departamento. "Dijimos que estaba condenado al fracaso y que iba a generar basurales en cada esquina. No nos equivocamos. El tiempo nos terminó dando la razón: nunca se aplicó al 100%, hay contenedores que no se lavan, se pudren, se desfondan, rompen camiones al estar sobrecargados, la caminería que no está preparada. Pasó lo que está pasando hoy: están planteando cambios a la matriz de la recolección", afirmó.

En entrevista con El Observador, Moncecchi había planteado que los proyectos no implican erradicar el contenedor verde, pero sí "extender mucho el sistema" 'easy' que predomina en el Centro.

El director de Desarrollo Ambiental es consciente de que una vez concretado el préstamo con el BID —que asciende a US$ 82,35 millones con una contrapartida de la comuna— será necesario afinar detalles. Uno de ellos es determinar quién lleva adelante la gestión.

Elecciones sindicales

El gremio de los municipales definió celebrar las elecciones para designar a una nueva dirección el próximo jueves 28 de octubre en la noche y durante la jornada del viernes 29. Adeom había suspendido los comicios previstos inicialmente para abril, a raíz del repunte de los contagios de covid-19. Valeria Ripoll lidera la lista mayoritaria en el sindicato, que ostenta cuatro cargos en el Ejecutivo y la secretaría general.