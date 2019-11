Adrián Peña: “En la elección erramos un poco el camino”

La pantalla de televisión mostró al Partido Colorado a pocos puntos del Partido Nacional y el analista que estaba presentando la encuesta dijo que Ernesto Talvi tenía “chances reales” de superar a Luis Lacalle Pou. En Ciudadanos todo era alegría, pero a Adrián Peña los números no le cerraban. Su experiencia como secretario general le decía otra cosa y por eso tenía “cara larga”.

En entrevista con El Observador, el senador electo y coordinador político del sector dijo que esos resultados generaron una “expectativa” desmedida y que “erraron un poco el camino” en la elección nacional, ya que creyeron que tenían chances de llegar al balotaje en lugar de enfocarse en una campaña más “parlamentaria”.

Ciudadanos es un sector nuevo, creado a partir de la irrupción de Ernesto Talvi en política. ¿Cómo lo visualiza en los próximos cinco años?

Está comenzando a rodar y tenemos pensado darle una vida institucional importante. Tenemos 10 de los 17 legisladores y 8 de los 13 diputados, de los cuales 6 son nuevos. Hay que trabajar muy cerca de ellos.

¿Es importante que Talvi esté en el Parlamento para que el proyecto continúe?

Sí, porque hace 15 meses se metió en la política y todavía necesita ir aprendiendo un poco más de esto.

Es nuestro líder y lo quiero tener cerca. Prefiero que estemos los dos acá trabajando el tema político, la territorialidad, cerca de la gente y la dirigencia.

Si elige otra cosa (un ministerio), seguramente sea a término, no creo que esté los 5 años porque lo precisamos en el terreno político, pero es una decisión con un componente muy personal.

¿El término serían los tres años?

Sí, pero no hay nada planteado. No ha habido nada de cargos, y la idea es mantenerlo así hasta después del balotaje.

El Partido Nacional lo visualiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es una dificultad para esta tarea, pero si decide eso lo encararemos de otro modo. No será lo ideal pero será lo mejor. Le dará visibilidad en cuanto a su capacidad real de hacer las cosas y eso son beneficios para el sector.

¿Cuál es su evaluación de la campaña?

Fue una campaña rara. Exitosa porque arrancamos de cero y no sabíamos a dónde podíamos llegar.

El punto es que a mitad de la campaña algunas encuestas hacían pensar que la cosa podía salir mejor y si te comparás con eso estás por debajo de la expectativa.

Dejó muchos aprendizajes. Hubo muchos factores que hicieron que ganáramos la interna y luego hubo otros factores en la elección nacional donde erramos un poco el camino. Las encuestas que nos daban muy bien nos hicieron pensar que podíamos pasar al balotaje y eso estaba lejos.

¿Qué fue lo que pasó?

Se encaró una campaña más presidencial cuando lo lógico hubiese sido hacerla más parlamentaria.

En cuanto a la estrategia madre hubo una idea de que se podía pasar al balotaje y no era nuestro tiempo. Cuando uno erra el objetivo madre, lo demás resulta equivocado.

¿Cuál es la diferencia entre una campaña presidencial y legislativa?

La campaña podría haber ido por mostrarnos como los socios confiables que aseguren determinados mínimos en un eventual gobierno entre varios partidos, con un Senado y Parlamento potente.

Se entendió que había posibilidades y el foco estuvo puesto en ese objetivo. Viendo los números no parece haber sido lo mejor.

¿El problema fue que las encuestas les dieron de más?

En Ciudadanos estaba de cara larga cuando nos daban bien. Quería que me dieran bien pero quizás no tanto porque era consciente de la realidad del partido. Estuve en la Secretaría General y sé las fortalezas que tiene el Partido Nacional en el interior, la estructura que tiene. Se generó una excesiva expectativa que hace que lo que consigamos parece poco.

El partido tiene que recuperar mucho terreno, hay que hacer un trabajo muy grande desde lo institucional, recuperar presencia en barrios, ciudades y departamentos. Hay lugares donde no tenemos ni un edil y hay que ser conscientes de eso.

¿Cuáles fueron las claves en Montevideo?

Tenemos un alto porcentaje en la costa que se mantiene. El gran desafío es colonizar otras zonas y otros perfiles. Es lo que tenemos que trabajar en los próximos cinco años.

¿Cómo visualiza el trabajo parlamentario dada la fragmentación en la Cámara de Diputados?

Son muchos partidos, supongo que será complejo pero en la medida en que se mantenga el acuerdo. Todo depende de quién gane.

¿Qué pasa si gana el Partido Nacional?

Es un escenario donde hay mucho margen, hay mayoría muy amplia. Los primeros años no los veo tan complicados.

¿Y los diputados de Cabildo Abierto?

Son toda una incertidumbre. La realidad marcó que Cabildo tiene una representación importante, conocer a la gente es importante, acá hay que darles una carta de crédito a los nuevos legisladores, solo conozco a Guido Manini Ríos por su actividad pública y los roles que ha ocupado.

El Compromiso por el país habla de la agenda de derechos y el diputado Martín Sodano se expresó en contra.

Pero hoy ya dijo que no había dicho lo que dijo y Manini lo desautorizó.

Es poco probable que haya un cambio en eso porque la gran mayoría estamos de acuerdo en no mover nada en la agenda de derechos.

¿Ve posible que los primeros años se mantenga bien?

Tengo la certeza que habrá un buen funcionamiento. Luego hay que ver si la coalición se mantiene tal cual hasta el último día de gobierno. Uno aspira que sí, pero puede ser que comiencen a darse perfiles luego de determinado tiempo.

Hay un primer año de oro, luego uno de plata y otro de bronce. Después hay que mostrar lo que hicimos. Esos tres años son fundamentales, sobre todo el primero para hacer las transformaciones y cambios.

¿Luego comienza la competencia?

Se competirá o no, pero me parece que lo otro se dará naturalmente. No creo que complique la gestión de gobierno. Hay que aprovechar mucho el primer tiempo del gobierno.