Afganistán: las desesperadas escenas en el aeropuerto de Kabul donde miles de personas intentan escapar de los talibanes

Desde el domingo, cuando la capital afgana cayó en manos del grupo radical islamista casi sin resistencia, las instalaciones del aeropuerto se llenaron de personas, tanto diplomáticos y contratistas como civiles afganos, que buscan escapar ante el temor a represalias.

Muchas embajadas utilizaron el aeropuerto para dar visas de emergencia, aunque el proceso demorado y los pocos vuelos disponibles llevaron a una rápida aglomeración en el único aeropuerto en operaciones en todo el país.

Estados Unidos anunció este lunes que desplegaría al aeropuerto otros 500 soldados (además de los 2.500 que ya había desplegado allí) y que tomaría el control de las operaciones aéreas, pero esto no logró calmar la situación en el aeropuerto, que debió suspender los vuelos.

Miles de personas se aglomeraron frente a las terminales y algunos incluso saltaron los muros y las vallas, se adentraron en las pistas y se trataron de subir a los aviones que iban despegando.

El Pentágono confirmó que sus fuerzas mataron a dos hombres que, según dijo, estaban armados, mientras otros cinco parecen haber perdido la vida en circunstancias no esclarecidas, posiblemente al tratar de trepar a los aviones en pleno despegue.

Según los reportes, las fuerzas estadounidenses dispararon al aire para dispersar a las personas que intentaban subir a los aviones por la fuerza.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que las fuerzas de su país están "trabajando para restablecer la seguridad" y que esperan retomar las operaciones aéreas "en las próximas horas".

El gobierno de EE.UU. anunció este lunes que había llegado a un acuerdo con el Talibán para permitir la salida del país de estadounidenses sin interferencias y amenazó con tomar acciones militares si las operaciones de rescate son interrumpidas.

No obstante, según el canal CBS News, socio estadounidense de la BBC, la situación en el aeropuerto internacional es tan "tensa" que funcionarios de EE.UU. están considerando evacuar a todos sus ciudadanos y dejar atrás a los afganos.

En redes sociales numerosas imágenes y videos muestran escenas de caos en el aeropuerto de Kabul.

Uno de los videos, que la BBC no ha podido verificar de forma independiente, parece mostrar a civiles afganos aferrados al costado de un avión militar estadounidense que se prepara para despegar y otros sentados en los costados de la aeronave, mientras una multitud corre a su lado.

La grabación se volvió viral en varias redes sociales, con usuarios comentando sobre su simbolismo: el avión de EE.UU. escapando hacia un lugar seguro y dejando atrás a los afganos que corrían desesperados por salvar sus vidas.

Otras imágenes muestran a decenas de personas trepando sobre los aviones o sobre las pasarelas que conectan las terminales con las aeronaves.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ