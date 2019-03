Aguada le ganó a Nacional tras ¡tres alargues!

Aguada y Nacional protagonizaron otro vibrante partido este lunes en el arranque de la tercera fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Luego de tres alargues, el aguatero le ganó 123-117 al tricolor.

El aguatero, como local y en partido sin hinchas visitantes, tomó ventajas a partir del segundo cuarto tras empatar en 23 el primero. Se fue seis puntos arriba al descanso largo (28-22) y amplió a 11 la diferencia para entrar al último cuarto (72-61).

Sin embargo, los dirigidos por Gonzalo Fernández salieron con dientes apretados colocando un abrumador parcial de 14-2 y logró meterse en partido. El partido se hizo tanto a tanto con Aguada siempre en ventaja, pero el tricolor logró forzar el alargue tras empatar en 82.

Un Esteban Batista dominante le permitió a Nacional tomar la delantera en el partido en el suplementario en el que Ricardo Glenn (15 puntos, 8 rebotes) dejó la cancha por quinta falta.

Eso obligó a Miguel Volcan a colocar un equipo chico para correr la cancha y procurar la igualdad. Lo logró a falta de 14 segundos con dos libres del capitán Demian Álvarez.

La composición de los equipos se fue desnaturalizando. Aguada perdió a Sebastián Izaguirre (2 puntos) y Nacional a Batista (22 puntos y 18 rebotes) y a Callistus Eziukwu (un punto y seis rebotes).

El partido fue a un tercer alargue tras empate en 102. Pero un triple inicial de Leandro Taboada -de muy buen alargue- le permitió a Aguada abrir una ventaja que esta vez manejó bien para encarrilar el sufrido triunfo.

Aguada sigue invicto con Nacional en esta Liga. En el Apertura, el rojiverde le ganó en Unión Atlética 77-70 y en el Clausura también ganó el aguatero 96-90, esa vez como local.

Al Thornton fue figura con 31 puntos, Dwayne Davis fue de menos a más y terminó con 22, Álvarez puso 20 y Federico Pereiras frenó el goleo de Anthony Danridge y además sumó 13 tantos y seis rebotes. Federico Bavosi repartió seis asistencias.

En Nacional, el goleador fue John De Groat con 27 puntos.

Aguada quedó a medio punto de Nacional en su lucha por llegar al número 2 de los playoffs y la derrota de Malvín le da pista libre a Malvín para quedarse con el número 1.

La Liguilla, que se juega entre los seis mejores de la fase regular, define los puestos del 1 al 6 para los playoffs.

Posiciones

Malvín 27

Nacional 27

Aguada 26,5

Urunday Universitario 24

Trouville 24

Defensor Sporting 23,5

Resultados de la Liguilla

1ª fecha

Trouville 82-73 Defensor Sporting

Nacional 81-88 Urunday Universitario

Aguada 72-82 Malvín

2ª fecha

Nacional 87-82 Defensor Sporting

Trouville 64-77 Aguada

Urunday Universitario 78-84 Malvín

3ª fecha

Aguada 123-117 Nacional

Martes, hora 20.30, Malvín-Trouville en Malvín

Martes, hora 20.30, Urunday Universitario-Defensor Sporting en Urunday Universitario

4ª fecha (viernes)

Defensor Sporting-Malvín en Welcome

Nacional-Trouville en Unión Atlética

Aguada-Urunday Universitario en Aguada

5ª fecha, (lunes)

Nacional.Malvín, en Unión Atlética

Defensor Sporting-Aguada en Welcome

Trouville-Urunday Universitario en Trouville

Reclasificatorio

Este martes comenzará la segunda rueda del cuadrangular reclasificatorio que otorgará las últimas dos plazas para los playoffs.

Jugarán a la hora 20.30 Hebraica Macabi-Olimpia en la cancha de Trouville mientras que a las 21.15 lo harán Biguá-Goes en Biguá.

Resultados

1ª fecha

Olimpia 94-108 Hebraica Macab

Goes 82-92 Biguá

2ª fecha

Biguá 78-111 Olimpia

Hebraica Macabi 76-92 Goes

3ª fecha

Olimpia 81-74 Goes

Biguá 103-95 Hebraica Macabi

4ª fecha (martes)

Hebraica Macabi-Olimpia

Biguá-Goes

5ª fecha

viernes 15, Olimpia-Biguá

viernes 15, Goes-Hebraica Macabi

6ª fecha

Lunes 18, Goes-Olimpia

Lunes 18, Hebraica Macabi-Biguá

Posiciones

Olimpia 46

Hebraica Macabi 44

Biguá 43

Goes 43