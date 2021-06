Alberto Fernández: "Se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y después le reclaman la segunda dosis de veneno"

El presidente argentino Alberto Fernández volvió a criticar a la oposición por pedir la segunda "dosis de veneno". Y la oposición le respondió.

"Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno", expresó el mandatario en relación a la vacuna Sputnik V, que en un inicio fue duramente cuestionada por algunos sectores.

Ya en marzo, el jefe de Estado afirmó en el mismo tono: "Lograron asustar a mucha gente y les hicieron creer que estábamos inoculando veneno, que la vacuna era peor que el virus".

"Todos vuelven de las cenizas abusando de la tragedia y dejando de lado el daño que fueron capaces de hacer", recalcó el jefe de Estado, quien apuntó duro contra el ex mandatario Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal, a quienes acusó de volver "de las cenizas abusando de la tragedia".

"El otro día escuché el expresidente, en un programa en Córdoba, decir que yo no entendía lo que era una negociación con el Fondo, que no podía pedir una quita de la tasa de interés. Mire Macri, hago eso porque defiendo a los argentinos. Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir", indicó Fernández en el XLVIIIº Congreso Nacional Bancario, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al secretario de la entidad gremial, Sergio Palazzo.

"Durante cuatro años nos hicieron un daño incalculable que la pandemia hace que dejemos en un segundo plano, pero no es bueno olvidarse de nada de eso. Tuvimos una gobernadora que se jactaba de no abrir hospitales y decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a ellas. Todos ellos vuelven de las cenizas abusando de la tragedia que estamos viviendo y dejando de lado lo que fueron capaces de hacer", aseveró.

Dirigentes de Juntos por el Cambio salieron al cruce del Presidente y recordaron que "hay seis millones de argentinos angustiados que esperan la segunda dosis".

El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo apuntaron contra el discurso que brindó el Presidente en el Congreso Nacional Bancario.

"En vez de hacer berrinches y atacar a la oposición dé respuestas a la sociedad que vive en la zozobra. Con las chicanas no va a conseguir vacunas", respondió Negri a través de Twitter, luego del discurso del jefe de Estado.

El diputado cordobés recordó que "hay seis millones de argentinos angustiados que esperan la segunda dosis de Sputnik V", cuya entrega por parte de Rusia se encuentra demorada y obliga ahora al Gobierno a buscar opciones para continuar con la inmunización.

Por su parte, Cornejo sostuvo que "en lugar de ironizar, Alberto Fernández debería ocuparse en conseguir las segundas dosis porque hay 6 millones de argentinos que las esperan" y agregó: "La ineptitud para conseguir vacunas ya se cobró miles de muertes en nuestro país. Esto no es broma".

La polémica en torno a la Sputnik V escaló en las últimas horas luego de que el gobierno ruso explicara que la demora en la entrega de las segundas dosis de la Sputnik se debe a que le darán "prioridad" al uso interno, aunque aseguró que "todas las obligaciones se cumplirán".