Alberto Ward, presidente de Defensor Sporting, tras empate con Nacional: "Esto es un descaro"

El presidente de Defensor Sporting Alberto Ward se mostró indignado por la actuación de Leodán González en el partido que su equipo empató 2-2 con Nacional por la 14ª fecha del Torneo Apertura.

Cuando Universal AM 970 entrevistaba al entrenador Marcelo Méndez pasó por al lado micrófono y habló por encima de la nota expresando sus quejas. Después dio una breve conferencia de prensa y le comenzaron preguntando si estaba "un poco" molesto por el partido y respondió: "Un poco si me mirás con un ojo solo; estoy muy molesto. Esto es un descaro y así estamos, todo el mundo contento, no pierde Nacional, Peñarol campeón, todo el mundo contento".

El titular violeta manifestó las jugadas en las que sintió que su equipo se vio perjudicad: "El penal que le hacen a Balboa en la hora, le pegan un codazo en la cara, y está el registro de que está de frente", dijo sobre González y su importante fallo sobre el final del tiempo añadido.

"La jugada sigue y cobra el mismo foul en la mitad de la cancha. Y después cuando nos vamos dos contra uno para (el juego) para sacar una amarilla. ¿Dónde se vio de un juez internacional que no tiene la capacidad para dejar seguir para después sacar la amarilla? A Barcia le pegaron, cada vez que picaba lo agarraron, pero nadie vio nada. El VAR está para cuando no le conviene a Defensor, porque ahí en el penal le pegan terrible codazo a Balboa y no cobraron nada. Así estamos. Después te llama el Comité de Ética. Y sí, que me llame, no tengo problema", dijo Ward desafiante.

"Se venden más avisos, está todo el mundo contento, los periodistas, la gente, vamo' arriba. No pierde Nacional, sale campeón Peñarol, se venden más diarios, pero nosotros la seguimos remando y la remamos en dulce de leche, mañana tenés que estar ahí otra vez, pelearla, llevarla, pagar los sueldos, atender el plantel, y cuando podés tener una alegría, una satisfacción, te la sacan de la mano", concluyó Ward.