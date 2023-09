Alejandro Balbi habló del paro, de dirigentes amenazados y de la continuidad del técnico Álvaro Gutiérrez

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, señaló este jueves que su club trabajó en silencio durante el paro del fútbol decretado por los futbolistas, "sin alharacas, sin aspavientos, en forma reservada", lo que no significa que "Nacional no tenga una posición formada", dijo en conferencia de prensa en Los Céspedes.

Adelantó que si bien no hay una fecha cierta, está todo dispuesto para que la actividad retorne y exhortó a que "la discusión sea en buenos términos y respetuosa, porque no me ha gustado el nivel de discusión que se dio frente a varios temas, con falta de respeto", expresó.

Luego, Balbi fue consultado sobre la continuidad del técnico Álvaro Gutiérrez en caso de que Nacional no logre los tres puntos frente a Racing, su primer partido cuando se retome el Torneo Clausura.

@Nacional

Balbi con los jugadores

Hay que recordar que tras el empate 0-0 contra Plaza Colonia el 3 de setiembre, el presidente se reunió con el plantel y el cuerpo técnico, y quedó flotando la posibilidad de salida del DT si no lograba un resultado positivo en el siguiente juego.

"Este parate nos vino bien desde el punto de vista deportivo. Hemos tenido un año muy complicado, nefasto desde el punto de vista de la fortuna, no voy a reiterar las pérdidas que hemos tenido muy dolorosas y aparte no hemos ligado nada en salud deportiva, lesiones. Van 25 días de paro, creo que nos sirvió para recuperar jugadores y esa potencialidad nos va a dar un Nacional mejor que el que vimos contra Plaza y que motivó que yo viniera a Los Céspedes. En ese sentido tenemos que ser positivos que se va a revertir", manifestó Balbi.

Otros temas de la conferencia de Alejandro Balbi

La Liga profesional

"El fútbol perdió un mes. La discusión del Estatuto va a estar de vuelta. Sí se consiguió por parte del gremio el aumento legítimo para los jugadores de la B. Quedan temas para discutir, la Liga y otros. Lo que pedimos es que la discusión sea con honestidad intelectual. Nuestra obligación como pilar histórico de la Asociación es zurcir, sumar y aportar, y en ese sentido estamos para colaborar. Hablamos con Alonso, con la Unión de clubes, con Tenfield y con cualquier operador o grupo de interés que esté en el fútbol".

"La Liga existe, está establecida en el Estatuto. Nacional participó en la redacción a través del doctor Navascués. Después que se redactaron los estatutos hubo una cantidad de episodios que no contaron con el consentimiento de Nacional y nos alejaron de la mesa de negociaciones. Si mañana elaboramos un acuerdo con los clubes, la liga es una realidad. Mañana se cumplen 5 meses que soy presidente de Nacional y no recibí un documento de cómo será la Liga".

El papel de Nacional en la AUF

"Nacional está hablando con todo el mundo. Desde 2018 para acá, con dos presidentes (yo soy el tercero), ha tenido una actitud de saber separar los temas, el político por un lado, el económico por el otro. Todos los clubes tenemos necesidad. A veces me duele escuchar a dirigentes de clubes que se meten con nuestra institución diciendo, Nacional es el más necesitado. No, todos estamos necesitados. Porque los que dicen que están bien económicamente, adelantan documentos y descuentan documentos. Si estás bien, no descontás documentos comerciales".

Dirigentes amenazados

"Estamos para mirar para adelante, lógicamente que hay cosas que no nos gustan. Las cosas que ya están hechas, no nos gustan. Si a Nacional lo invitan a una Unión de clubes que ya está Rexona acá, la Pilsen acá, el agua Salus acá y el Gatorade acá, es difícil poder meterse acá. Entonces, manejemos y demos de vuelta, con respeto. No me gusta la agresividad y falta de respeto que hubo con dirigentes del fútbol uruguayo, que han tenido que dormir afuera de su casa por amenazas que recibieron. Averigüen, ustedes son los periodistas, yo soy presidente de Nacional".

Evaluación de la gerencia deportiva de Nacional

"El hincha, el socio y los dirigentes es a la gerencia deportiva que más les endilgamos responsabilidad en la contratación de jugadores. Tanto la gerencia deportiva como el cuerpo técnico y los jugadores, se evalúan al final de la temporada. Hay mucha tela por cortar, todo es muy discutible... Es como le dije a los jugadores, hay muchos de ustedes que se están jugando la renovación del contrato".