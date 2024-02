Alejandro Fantino analizó los primeros meses de Milei, criticó el minuto a minuto y anticipó sus planes para 2024

Alejandro Fantino tuvo una extensa entrevista con Marina Calabró en su programa en El Observador 107.9. Trataron temas como la presión en los medios, su descontento con las mediciones del rating, sus proyectos de este año y su análisis de los dos meses de gobierno de Javier Milei.

El periodista reflexionó sobre la presión que se ejerce sobre ciertos periodistas en cuanto a sus vidas privadas. "Conlleva cierto peso que a veces uno se tiene que bancar", dijo, refiriéndose a la exposición que atraviesa. También conversaron sobre el rating. "Si sos Fantino, si sos Lanata, si sos Majul,te están mirando. Es la presión del afuera", comentó Marina.

El enojo de Fantino con el minuto a minuto

"Las mediciones minuto a minuto son un parasito que habitó el cuerpo sano de la televisión argentina, anidó dentro del cuerpo sano y mató a la televisión argentina. La hirió de muerte, por lo menos. El minuto a minuto es una forma que adopta ese parásito. Entonces, el minuto a minuto que yo conocía ya por el 2000 me llevó a mí a dejar de hacer televisión y empezar a hacer números. Ya la mayoría de nosotros en televisión abierta hacemos número y no televisión. Si me está rindiendo un chabón en vivo que le está pegando en la cabeza a otro con un diario mojado y me da siete puntos, el productor te dice que sigas. Este minuto a minuto nos quemó la cabeza a todos con la televisión, mata a la televisión porque mata a los contenidos", concluyó Alejandro.

Los planes de Fantino para este 2024

Calabró entendió por sus respuestas que el periodista no va a hacer televisión este año, pero su respuesta fue diferente: "Voy a hacer televisión este año. Tuve tres o cuatro ofertas y una la tuve con mucha valentía de parte de ellos. Me reuní con Rollandi de canal 9. El pibe es muy macanudo. Le dije lo siguiente: lo que yo tengo ganas de hacer en televisión abierta no te va a servir. Tengo ganas de hacer un programa que detecte o que hable de cuestiones históricas nacionales", explicó.

El análisis de estos dos meses de gobierno de Milei

"Son sesenta días muy estáticos porque, si bien hay mucho ruido, hay poco fondo, porque todavía no empezó el partido. Yo lo que quiero saber ahora es cómo va a reaccionar la gente. No lo sé, lo pregunto. El votante de Milei, ¿soporta y banca una unificación o una colonización del PRO al gobierno? Lo pregunto", comentó Alejandro Fantino. "Bajar la inflación es un dato macro y eso tiene que bajar a la calle. No nos olvidemos eso. Nos encanta masturbarnos intelectualmente con esos datos de lo macro pero si no te baja al día a día a lo micro, estás muerto. Tiene que moverse, tiene que pasar, tiene que haber una sensación de que todo se puso en marcha", concluyó.